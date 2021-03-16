Xiaomi Türkiye fabrikasının açılış tarihi belli oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Türkiye'de akıllı telefon üretimi gerçekleştireceği fabrikasının açılış tarihini duyurdu.

Çinli akıllı telefon üreticileri Oppo ve Tecno'nun ülkemize yatırım yapma kararından sonra bir hamle de Xiaomi'den gelmişti.

Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımla İstanbul Avcılar'da kurduğu fabrikayı nihayet açıyor.

AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Salcomp iş birliği ile hayata geçirilecek ve yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak fabrika, 29 Mart 2021'de resmen açılıyor.

Geçtiğimiz hafta test üretimine başlayan ve 2 bin kişilik istihdam yapılacağı belirtilen fabrikanın açılışına Xiaomi Global Başkanı Shou Zi Chew ve Salcomp Avrupa Direktörü David Chang de katılacak.

"TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Geçtiğimiz ay açıklama yapan Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu, Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğun kendilerini bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, "Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz." ifadelerini kullanmıştı.