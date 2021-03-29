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    Xiaomi, Türkiye'deki akıllı telefon üretimine bugün başlıyor

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, Türkiye'de akıllı telefon üretimi gerçekleştireceği fabrikasını bugün açıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 11:58
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    Xiaomi, Türkiye'deki akıllı telefon üretimine bugün başlıyor

    Dünyanın en popüler akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi30 milyon dolarlık yatırımla İstanbul Avcılar'da kurduğu fabrikayı nihayet açıyor.

    Salcomp iş birliği ile hayata geçirilecek ve yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak fabrika, bugün itibarıyla açılacak ve üretime başlayacak.

    TÜRKİYE'DE ÜRETİLİP AVRUPA'DA SATIŞA ÇIKACAK

    Fabrikada üretilen akıllı telefonlar, hem Türkiye’de hem de Avrupa ve bölgedeki diğer ülkelerde satışa sunulacak.

    Geçtiğimiz haftalarda test üretimine başlayan ve 2 bin kişilik istihdam yapılacağı belirtilen fabrikanın açılışına Xiaomi Global Başkanı Shou Zi Chew ve Salcomp Avrupa Direktörü David Chang de katılacak.

    Xiaomi, Türkiye deki akıllı telefon üretimine bugün başlıyor #1

    Fabrikanın açılışı ile birlikte Xiaomi’nin Türkiye’deki akıllı telefon üretim macerası da bugün itibarıyla başlamış olacak.

    Şubat ayında açıklama yapan Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu, Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğun kendilerini bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyduklarını dile getirmişti.

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