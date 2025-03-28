Xiaomi TV Box S 2025 tanıtıldı: İşte özellikleri

Haber Merkezi

Xiaomi, kullanıcıların televizyon deneyimini bir üst seviyeye taşıyan TV Box S serisinin yeni nesil modelini duyurdu.

Xiaomi TV Box S (3. Nesil), selefine göre daha güçlü bir işlemci ve geliştirilmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihazın yakın zamanda birçok pazarda satışa sunulması bekleniyor.

DAHA GÜÇLÜ İŞLEMCİ VE PERFORMANS

Yeni nesil TV Box S, dört çekirdekli A55 CPU ve 64 bit işlemciyle donatıldı. Xiaomi'nin iddiasına göre, bu yeni işlemci sayesinde CPU performansı yüzde 25, GPU performansı ise yüzde 130 artmış durumda.

2.5 GHz maksimum saat hızına sahip olan cihaz, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla geliyor.

GELİŞMİŞ BAĞLANTI VE SES ÖZELLİKLERİ

Xiaomi TV Box S (3. Nesil), kullanıcıların en yeni yayın uygulamalarına erişimini sağlayan Google TV işletim sistemiyle geliyor.

Ayrıca, dahili Chromecast ve Google Assistant sesli komut özelliklerini de destekliyor.

Bağlantı tarafında ise iyileştirilmiş iletim hızları için Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 teknolojileri bulunuyor. Ses deneyimi için ise Dolby Audio ve DTS:X desteği sunuluyor.

Cihazla birlikte gelen 360° Bluetooth uzaktan kumanda, Google Assistant, Netflix ve YouTube için özel tuşlara sahip.

TÜRKİYE FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Xiaomi TV Box S'in (3. Nesil)Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, cihazın yakında Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.