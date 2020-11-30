- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Xiaomi ve Redmi telefonlar için MIUI 13 güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu
Xiaomi ve Redmi telefonlar için MIUI 13 güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu
- Haber Merkezi
- 30.11.2020 - 14:58
Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzünün yerini, artık MIUI 12 sürümü alıyor. Ancak Çinli şirket, bir yandan da MIUI 13 sürümü üzerinde çalışmalara devam ediyor.
Yeni bildirim sistemi, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelecek MIUI 12, gelecek yıl MIUI 13'e güncellenecek.
MIUI 13 ÇIKIŞ TARİHİ
Xiaomi topluluğunda moderatör olarak çalışan Manwex, MIUI 13 güncellemesinin 2021'in ikinci çeyreğinde yayınlanacağını doğruladı
Böylelikle Nisan 2020'de yayınlanan MIUI 12, tam bir yıl sonra yerini MIUI 13'e bırakacak.
Xiaomi ve Redmi telefonlar için MIUI 13 güncellemesinin yayınlanmasına epey zaman var. Bu nedenle güncellemenin hangi modellere geleceği ve yeni özelliklerin ne olacağı önümüzdeki aylarda belli olacak.
Instagram: @eshteknoloji