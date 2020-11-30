Xiaomi ve Redmi telefonlar için MIUI 13 güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu

Xiaomi ve Redmi telefonlar için MIUI 13 güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi ve Redmi telefonlar için yayınlanacak MIUI 13 güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu. İşte MIUI 13 hakkında son bilgiler...

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzünün yerini, artık MIUI 12 sürümü alıyor. Ancak Çinli şirket, bir yandan da MIUI 13 sürümü üzerinde çalışmalara devam ediyor.

Yeni bildirim sistemi, yeni gezinme çubuğu ve hareket kontrolleri dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte gelecek MIUI 12, gelecek yıl MIUI 13'e güncellenecek.

MIUI 13 ÇIKIŞ TARİHİ

Xiaomi topluluğunda moderatör olarak çalışan Manwex, MIUI 13 güncellemesinin 2021'in ikinci çeyreğinde yayınlanacağını doğruladı

Böylelikle Nisan 2020'de yayınlanan MIUI 12, tam bir yıl sonra yerini MIUI 13'e bırakacak.

Xiaomi ve Redmi telefonlar için MIUI 13 güncellemesinin yayınlanmasına epey zaman var. Bu nedenle güncellemenin hangi modellere geleceği ve yeni özelliklerin ne olacağı önümüzdeki aylarda belli olacak.

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