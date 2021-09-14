Xiaomi, yeni akıllı gözlüklerini duyurdu

Xiaomi, şu ana kadarki en iyi görüntüleme deneyimine sahip olduğunu iddia ettiği ve henüz konsept aşamasında olan akıllı gözlüğünü görücüye çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde Facebook, Ray-Ban ortaklığında geliştirdiği yeni akıllı gözlüklerini duyurmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Şimdi ise Çinli teknoloji devi Xiaomi, henüz geliştirme aşamasında olduğu akıllı gözlükleriyle karşımıza çıktı.

Xiaomi'nin akıllı gözlükleri, genel tasarımıyla bir güneş gözlüğü gibi görünüyor. MicroLED teknolojisinin kullanıldığı ve bu teknolojinin optik dalga görüntüleme teknolojisi ile birleştirildiği gözlük, bugüne kadarki en iyi deneyimi sunacağını iddia ediyor.

XIAOIMI AKILLI GÖZLÜK NELER SUNUYOR

Yalnızca 51 gram ağırlığa sahip yeni akıllı gözlük, yerleşik ekranı sayesinde bildirimleri gösterebiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve gerçek zamanlı metin çevirisi yapabiliyor.

Xiaomi'nin akıllı gözlüğünün üzerinde bir çift mikrofon ve hoparlör de bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, gözlük üzerinden arama yapıp gelen aramaları cevaplayabiliyor.

Dahili Wi-Fi ve Bluetooth gibi özellikleri de bulunan gözlük, sahip olduğu dört çekirdekli ARM işlemci ile performans açısından da sorun yaşatmayacak gibi görünüyor.

Xiaomi'nin akıllı gözlüğü henüz konsept aşamasında. Bu nedenle çıkış tarihi ve fiyatı gibi bilgiler henüz açıklanmış değil.