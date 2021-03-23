Xiaomi, yeni oyuncu telefonları Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro'yu tanıttı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, üstün özellikleriyle dikkat çeken yeni oyuncu telefonları Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro'yu görücüye çıkardı.

2018'de tanıttığı Black Shark oyuncu telefonu ile ses getiren Xiaomi, bir yıl sonra ise Black Shark 2'yi satışa çıkarmıştı.

Şirket, geçtiğimiz yıl mart ayında ise Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro oyuncu telefonlarını tanıtarak yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.

Bir yıllık bir aranın ardından yeni karşımıza çıkan Çinli şirket, şimdi de Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro oyuncu telefonlarını görücüye çıkardı. Oldukça üstün özelliklere sahip telefonlara gelin daha yakından bakalım.

BLACK SHARK 4 VE BLACK SHARK 4 PRO ÖZELLİKLERİ

Artık klasik hale gelen delikli tasarımı ile karşımıza çıkan Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro, 6,67 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde 144 Hz yenileme hızına sahip ekranla geliyor. Her iki telefonda da 120W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh’lik batarya yer alıyor.

Black Shark 4, Snapdragon 870 işlemcisinden güç alırken, Black Shark 4 Pro ise Snapdragon 888 işlemcisini kullanıyor.

Xiaomi, özellikle RAM konusunda eli açık davranmış. Black Shark 4 modelinde 6, 8 ve 12 GB RAM seçenekleri bulunurken; Black Shark 4 Pro’da 8, 12 ve 16 GB RAM seçenekleri yer alıyor.

Xiaomi Black Shark 4 serisi, oyuncu telefonu olmalasına rağmen kamera konusunda da oldukça iddialı özelliklerle geldi.

Black Shark 4'ün arkasında 48 MP f/1.79 + 8 MP, f/2.4 + 5 MP, f/2.4 olmak üzere üçlü arka kamera yer alırken, ön tarafta ise 20 MP'lik tek bir kamera yerleştirilmiş.

Black Shark 4 Pro modelinde ise ana kamera, yerini 64 MP, f/1.79 sensöre bırakıyor. Telefonun diğer kamera donanımı Black Shark 4 ile aynı.

FİYATLAR

Black Shark 4:

6 GB + 128 GB: 383 dolar

8 GB + 128 GB: 414 dolar

12 GB + 128 GB: 460 dolar

12 GB + 256 GB: 506 dolar

Black Shark 4 Pro: