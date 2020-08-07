Xiaomi'den çıkarılabilir ekranlı yeni telefon patenti

Xiaomi, ekranı telefondan ayrılabilen ve bu şekilde kullanılmaya devam edilen yeni bir patent başvurusu yaptı.

Akıllı telefon üreticileri son yıllarda ekran tasarımlarında büyük değişiklikler yaptı. İlk başta iPhone’lar ile başlayan ekran çentiği akımı daha sonra diğer telefon üreticileri tarafından da kullanıldı.

Bu teknoloji daha sonra yerini ekran deliğine gömülü kameralara bıraktı. Son zamanlarda ise ekranda herhangi bir şeyin olmasını istemeyen üreticiler, üstten açılabilen kamera mekanizmasına sahip akıllı telefonlar piyasaya sürdü.

Son olarak ise üreticiler, çeşitli katlanabilir telefon modelleriyle karşımıza çıktı.

XIAOMI'DEN YENİ KONSEPT: EKRANI ÇIKAN TELEFON

Son zamanlarda elde ettiği başarılı akıllı telefon satışlarıyla üst sıralara tırmanmayı başaran Çinli şirket Xiaomi, yine ilginç bir patentle karşımıza çıktı. Şirket, ekranı tamamen çıkabilen yeni bir telefon patenti aldı.

HENÜZ AMACI BELLİ DEĞİL

Yukarıdaki patent görüntülerinde telefonun ekran ve ayrılabilir gövde olmak üzere iki parçadan oluştuğu görülüyor. Hem telefon gövdesi hem de ekranın üzerinde bulunan bağlantı noktaları, ekranın çıkartılmasına veya değiştirilebilmesine olanak tanıyabilir.

Öte yandan telefonun ekranı gövdeden ayrılsa bile kablosuz olarak yine bağlı kalacağını ve bu da telefonun fotoğrafçılık gibi çeşitli amaçlar için pratik bir kullanım sağlayabileceğini gösteriyor.

Xiaomi, çıkarılabilir ekranlı bir akıllı telefon satın almaları için kullanıcılara haklı bir neden sunmadıkça, böyle bir telefonun piyasaya çıkma olasılığı oldukça düşük görünüyor.