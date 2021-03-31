Xiaomi'den elektrikli araçlara 10 milyar dolarlık yatırım

Elektrikli araç sektörüne resmen girdiğini açıklayan Xiaomi, önümüzdeki 10 yılda bu alanda 10 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi nedeniyle birçok teknoloji şirketi bu pazara yönelmiş durumda.

Örneğin ABD'li şirket Apple'ın, kendi otomobil projesi üzerinde çalıştığı ve üreticilerle görüşme yaptığı biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

10 YILDA 10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Xiaomi, yeni oluşturduğu akıllı elektrikli araç birimiyle, otomotiv sektörüne resmen girdiğini ve bu sektörde, önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Xiaomi'nin yaptığı açıklamada, bu amaçla kurulacak ve CEO'luğunu Xiaomi CEO'su Lei Jun'un yapacağı şirkete, başlangıçta 1.5 milyar dolar yatırım yapılacağı belirtildi.

SIFIRDAN ÜRETİLMEYEBİLİR

Gelen bilgilere göre Xiaomi, sıfırdan kendi elektrikli otomobilini üretmek yerine, Çinli bir otomobil markasının geliştirdiği bir modeli kendine uyarlayacak.