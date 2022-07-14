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    Xiaomi'den tuşlu telefon: Qin F22 Pro

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, tuşlu telefon pazarında yeni bir akıllı telefon modeli piyasaya sürecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 09:33
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    Xiaomi'den tuşlu telefon: Qin F22 Pro

    Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren akıllı telefonlar nedeniyle tuşlu telefonlar rafa kaldırıldı.

    Askerde kullanmak isteyenlerin yanı sıra, bazı kişiler ise nostalji için veya şarj ömrü daha uzun olduğu için eskiye dönüş yaparak tuşlu telefon kullanmayı tercih ediyor.

    Xiaomi'den tuşlu telefon: Qin F22 Pro

    Xiaomi tarafından tasarlanan yeni tuşlu telefon, bu segment için oldukça popüler olabilir. Xiaomi Qin F22 Pro veya Duoqin F22 Pro olarak adlandırılacak yeni modelde; dokunmatik LCD ekran, fiziksel tuşlar, MediaTek G85 yonga seti, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alacak.

    xiaomi

    Ayrıca telefon, ön panelin sağ alt köşesinde yer alan 2 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel ana kamera, 10 watt şarj destekli 2150 mAh batarya gibi özellikler de barındırıyor.

    Android 12 ile kutusundan çıkacak Xiaomi Qin F22 Pro'nun ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı gibi bilgiler henüz açıklanmış değil.


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