Xiaomi'den yeni akıllı telefon serisi: Civi

Xiaomi, yeni akıllı telefon serisi Civi'yi 27 Eylül'de düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. İşte yeni seri hakkında bilinenler...

Son yıllarda akıllı telefon pazarında hızlı bir şekilde zirveye tırmanan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yelpazesine yeni bir seri daha ekliyor.

Civic olarak adlandırılan yeni akıllı telefon serisi, 27 Eylül'de Xiaomi tarafından resmen tanıtılacak.

27 Eylül'ü beklemek istemeyen Xiaomi, telefonun tasarımını gösteren bazı görüntüler yayınladı.

XIAOMI CIVI DETAYLARI

Xiaomi'nin Civi serisi için hazırladığı görüntülerde, telefonun arka kısmında üçlü kamera olacağı görülüyor.

Ayrıca telefon, kısmen kavisli ekranıyla dikkat çekerken genel olarak üst segmen bir tasarım izlenimi veriyor.

Xiaomi'nin Civi serisinde nasıl bir donanıma yer vereceği şimdilik bilinmiyor. Ancak iddialara göre bu seri, orta segmentin en üstünde konumlanacak.

Telefonla ilgili daha fazla detay için 27 Eylül'deki tanıtım etkinliğini beklememiz gerekecek.