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    Xiaomi'den yeni katlanabilir telefon

    Xiaomi’nin dışa doğru katlanabilir prototip telefonu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 09:57
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    Xiaomi'den yeni katlanabilir telefon

    Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlara, geçtiğimiz aylarda bir yenisi daha eklenmişti.

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yıllardır üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir telefonu Mi Mix Fold'u geçtiğimiz yıl tanıtmıştı.

    2019'da Xiaomi, Huawei'nin Mate X serisi telefonlarına benzeyen dışa doğru katlanan bir telefon için patent başvurusu yapmıştı. Şimdiye kadar gerçek bir telefona dönüşmeyen bu başvurunun gerçek görüntüleri ortaya çıktı.

    Çift batarya kurulumu dikkat çekiyor

    Görüntülere göre telefon; toplam dört adet kamera sensörünü, bir LED flaşı ve arkasında ekran kilidini açmak için bir düğmeyi barındırıyor. Ayrıca telefonda çift 3500mAh batarya kurulumu da var.

    xiaomi

    Resmi belgelere göre, Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonu Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alıyor. Ancak muhtemelen bu işlemci, telefonun piyasaya çıkış tarihine kadar daha güçlüsü ile değişecektir.

    Katlanabilir telefonlar tarafında Xiaomi, Mix Fold modelleriyle birlikte dışa doğru değil de içe doğru katlanabilir telefon tasarımını benimsemişti.

    Son olarak Xiaomi’nin gelecekte dışa doğru katlanabilir bir telefon çıkarıp çıkarmayacağı ise belirsiz.

    xiaomi


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