Xiaomi'nin 100 dolarlık telefonu Redmi 12C Türkiye fiyatı Xiaomi'nin alt markası Redmi, son derece uygun fiyatlı Redmi 12C modeliyle 2023 yılına merhaba demişti. Telefon, artık ülkemizde de satışa sunuldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

2022'nin son gününde yeni amiral gemileri Redmi K60 ve K60 Pro'yu satışa sunan şirket, bunların dışında son derece uygun fiyatlı Redmi 12C modelini de tanıtmıştı.

Başlangıç fiyatı 100 dolar olarak açıklanan akıllı telefon, ülkemizde de satışa sunuldu. Telefonun Türkiye fiyatına geçmeden önce, özelliklerini kısaca hatırlayalım.

Redmi 12C özellikleri

1650 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.71 inçlik IPS ekran ile gelen Redmi 12C, MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alıyor.

4/6 GB LPDDR4X RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleriyle karşımıza çıkan telefonun arka kısmında, 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel ikinci kamera yer alıyor. Telefonun ön kısmında ise 5MP çözünürlüğe sahip tek bir kamera var.

10W şarj destekli 5.000 mAh batarya, parmak izi okuyucusu ve Android 13 işletim sistemi ile gelen telefonun Türkiye fiyatı ise şöyle:

4 GB RAM ve 64 GB depolama sürümü: 4 bin 899 TL

4 GB RAM ve 128 GB depolama sürümü: 5 bin 299 TL

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip model ise henüz Xiaomi’nin çevrimiçi mağazasında yer almıyor.