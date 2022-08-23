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    Xiaomi'nin artık destek vermeyeceği 12 telefon

    Artık destek alamayacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefonların listesi ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 12:09
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    Xiaomi'nin artık destek vermeyeceği 12 telefon

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, MIUI 14 ve Android 13 güncellemesi almayacak olan akıllı telefonlar listesine yenilerini ekledi.

    Gelen bilgilere göre şirket, ekim ayından itibaren Redmi markasının en az 9 telefonunu ve kendi üretimi olan üç modeli artık desteklemeyecek.

    Paylaşılan bilgilere göre, 31 Ekim 2022 tarihinden sonra yayınlanan çoğu güncelleme, aşağıdaki Redmi ve Xiaomi modellerine gelmeyecek.

    • Redmi Note 9 Pro 5G
    • Redmi Note 9 5G
    • Redmi Note 9T
    • Redmi Note 9 4G
    • Redmi 9T
    • Redmi 10X Pro
    • Redmi 10X 5G
    • Redmi K30S Ultra
    • Redmi K30 Ultra
    • Xiaomi Mi 10T Lite
    • Xiaomi Mi 10T
    • Xiaomi Mi 10T Pro

    Redmi 10X 5G

    Sadece güvenlik yaması gelecek

    Her ne kadar yukarıdaki modeller MIUI 14 ve Android 13 güncellemesi alamayacak olsa da güvenlik yamalarını almaya devam edecekler.


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