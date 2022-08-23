Xiaomi'nin artık destek vermeyeceği 12 telefon

Artık destek alamayacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefonların listesi ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, MIUI 14 ve Android 13 güncellemesi almayacak olan akıllı telefonlar listesine yenilerini ekledi.

Gelen bilgilere göre şirket, ekim ayından itibaren Redmi markasının en az 9 telefonunu ve kendi üretimi olan üç modeli artık desteklemeyecek.

Paylaşılan bilgilere göre, 31 Ekim 2022 tarihinden sonra yayınlanan çoğu güncelleme, aşağıdaki Redmi ve Xiaomi modellerine gelmeyecek.

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 4G

Redmi 9T

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Sadece güvenlik yaması gelecek

Her ne kadar yukarıdaki modeller MIUI 14 ve Android 13 güncellemesi alamayacak olsa da güvenlik yamalarını almaya devam edecekler.