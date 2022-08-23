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Xiaomi'nin artık destek vermeyeceği 12 telefon
Artık destek alamayacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefonların listesi ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 23.08.2022 - 12:03
- Güncelleme : 23.08.2022 - 12:09
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, MIUI 14 ve Android 13 güncellemesi almayacak olan akıllı telefonlar listesine yenilerini ekledi.
Gelen bilgilere göre şirket, ekim ayından itibaren Redmi markasının en az 9 telefonunu ve kendi üretimi olan üç modeli artık desteklemeyecek.
Paylaşılan bilgilere göre, 31 Ekim 2022 tarihinden sonra yayınlanan çoğu güncelleme, aşağıdaki Redmi ve Xiaomi modellerine gelmeyecek.
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 4G
- Redmi 9T
- Redmi 10X Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 Ultra
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Pro
Sadece güvenlik yaması gelecek
Her ne kadar yukarıdaki modeller MIUI 14 ve Android 13 güncellemesi alamayacak olsa da güvenlik yamalarını almaya devam edecekler.