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    Xiaomi'nin bütçe dostu telefonu Redmi 10C tanıtıldı: İşte fiyatı

    Özellikle fiyat-performans telefonlarıyla akıllı telefon kullanıcılarının dikkatini çeken Redmi, yeni telefonu Redmi 10C'yi görücüye çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 16:18
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    Xiaomi'nin bütçe dostu telefonu Redmi 10C tanıtıldı: İşte fiyatı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı telefonlarıyla oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

    Akıllı telefon pazarında zirveyi zorlayan Xiaomi’nin yelpazesindeki önemli serilerden Redmi, yeni bütçe dostu telefonu Redmi 10C'yi tanıttı.

    REDMI 10C ÖZELLİKLERİ

    6.71 inç büyüklüğünde ve 1500 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ LCD ekrana sahip yeni Redmi 10C, gücünü Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden alıyor.

    4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçeneklerine sahip telefon; siyah, mavi ve yeşil renk seçenekleriyle geliyor.

    Xiaomi nin bütçe dostu telefonu Redmi 10C tanıtıldı: İşte fiyatı #1

    50 MP + 2 MP + derinlik sensörü ve kare kamera modülüyle gelen telefonun ön kısmında ise henüz çözünürlüğü açıklanmayan tek bir kamera yer alıyor. Bu kamera, telefonun damla çentiğine yerleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor.

    Android 11 ile kutusundan çıkacak yeni Redmi 10C'nin satış fiyatı ise şu şekilde olacak:

    • 4GB RAM + 64GB depolama sürümü: 187 dolar
    • 4GB RAM + 128GB depolama sürümü: 209 dolar

    redmi 10c


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