Xiaomi'nin ilk insansı robotu CyberOne, 45 duyguyu anlayabiliyor

Xiaomi'nin insansı robotu CyberOne, 45 insan duygusunu algılayabilmesi için yapay zeka teknolojisi ile donatıldı.

Son zamanlarda birçok teknoloji şirket, insansı robotlar üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Elon Musk'ın "Tesla Bot" isimli insansı robotunu tanıtmasının ardından, bir hamle de Çinli şirket Xiaomi'den geldi.

Geçtiğimiz günlerde Çin'de bir etkinlik düzenleyen Xiaomi, CyberOne adlı ve yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki ilk insansı robotunu tanıttı.

175 santimetre boyunda ve 52 kilogram ağırlığında olan CyberOne, ayrıca 168 santimetre kol açıklığına sahip.

45 insani duyguyu tanıyabiliyor

CyberOne’ın alanı 3 boyutlu olarak algılamasının yanı sıra, bireyleri, jestleri ve ifadeleri tanımasına izin veren bir yapay zeka etkileşim algoritması ile donatıldığı aktarıldı.

Robotun, 85 farklı çevresel sesi ve 45 insani duyguyu tanıyabildiği açıklandı. Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, "CyberOne mutluluğu algılayabiliyor ve hatta kullanıcıyı üzüntü zamanlarında rahatlatabiliyor." dedi.