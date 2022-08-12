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    Xiaomi'nin katlanabilir modeli Mix Fold 2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi, ikinci katlanabilir telefon modeli Mix Fold 2'yi tanıttı. Telefonun öne çıkan özelliklerine ve fiyatına yakından bakıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 10:28
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    Xiaomi'nin katlanabilir modeli Mix Fold 2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlara, geçtiğimiz yıl bir yenisi daha eklenmişti.

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yıllardır üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir telefonu Mix Fold'u tanıtmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

    Xiaomi, şimdi de yeni katlanabilir telefonu Mix Fold 2'yi görücüye çıkardı. Önceki nesle göre oldukça ince bir tasarıma sahip olan telefonun özelliklerine yakından bakalım.

    Xiaomi Mix Fold 2 özellikleri

    Xiaomi Mix Fold 2, 8.02 inç 2K Samsung Eco OLED 120Hz LTPO 2.0 katlanabilir ekrana sahip. Telefonun dışındaki ekran ise 120Hz yenileme hızına sahip 6.56 inç FHD+ Samsung E5 AMOLED panelden oluşuyor.

    xiaomi mix fold 2

    Telefonda IMX766 ile 50MP ana kamera, 13MP ultra geniş açılı kamera ve 8MP 2X telefoto kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 20MP'lik tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

    8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alan Xiaomi Mix Fold 2'de 12GB RAM ve 128GB/256GB/5412GB depolama seçenekleri yer alıyor.

    Katlanabilir cihazlar için uyarlanmış olan MIUI Fold 13 arayüzü ve Android 12L işletim sistemiyle kutusundan çıkan telefon, 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya kapasitesine sahip.

    Xiaomi Mix Fold 2 fiyatı

    Siyah ve altın renklerinde piyasaya sürülecek olan Xiaomi Mix Fold 2'nin fiyatları şu şekilde:

    • Xiaomi Mix Fold 2 (12GB RAM + 256 GB depolama) - 1335 dolar
    • Xiaomi Mix Fold 2 (12GB RAM + 512 GB depolama ) - 1485 dolar
    • Xiaomi Mix Fold 2 (12GB RAM + 1 TB depolama ) - 1780 dolar

    xiaomi mix fold

    xiaomi mix fold 2

    xiaomi mix fold 2


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