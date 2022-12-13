Xiaomi'nin kurucusu, neden iPhone kullandığını açıkladı

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Xiaomi 13 modellerinin tanıtımının yapıldığı etkinlikte, iPhone tercih etmesindeki nedeni açıklığa kavuşturdu.

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, 2020 yılında sosyal medyadan yaptığı paylaşımı iPhone üzerinden yapmış, ardından paylaşımı silerek aynı şeyi Xiaomi Mi 10 Pro’dan paylaşmıştı.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, Xiaomi 13 için düzenlenen basın toplantısında iPhone ile yakalandığı zamanda neden Xiaomi telefon kullanmadığını açıkladı.

"Bir yıldır iPhone kullanıyorum"

Xiaomi patronu, bir yıldan uzun bir süredir iPhone kullandığını ve internetteki pek çok kişinin kendisini eleştirdiğini ve hatta dalga geçtiğini söyledi.

"Telefonları iPhone ile kıyaslıyorum"

Neden iPhone kullandığına da açıklık getiren Lei Jun, "Xiaomi modellerini iPhone ile kıyaslamak için iPhone kullanıyorum. Eğer iPhone ile kıyaslama cesaretim olmasaydı, yüksek kaliteli telefonlar üretemezdik." dedi.

Xiaomi'nin iPhone ile ilgili her şeyi yakından incelediğini söyleyen CEO, bu sayede hem yazılım hem de donanım konusunda gelecekte iPhone modellerini geride bırakabileceklerini belirtti.

Lei Jun, ayrıca Xiaomi 13'ün potansiyel iPhone 14 alıcılarını hedeflediğini, Xiaomi 13 Pro'nun ise iPhone 14 Pro Max ile rekabet edeceğini sözlerine ekledi.