Xiaomi'nin oyun telefonu Black Shark 3, Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Xiaomi'nin mobil oyunculara hitap eden akıllı telefonu Black Shark 3, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Xiaomi Black Shark 3 fiyatı ve özellikleri...

Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefon sektörü, mobil oyun piyasasını da bir hayli canlandırdı.

Bunun farkında olan bazı akıllı telefon üreticileri, oyunculara özel akıllı telefon üretme yarışına giriyor.

2018'de tanıttığı Black Shark oyuncu telefonu ile ses getiren Xiaomi, bir yıl sonra ise Black Shark 2'yi satışa çıkarmıştı. Şirket, geçtiğimiz yıl mart ayında ise Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro oyuncu telefonlarını tanıtarak yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.

TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI

Xiaomi, yaklaşık 1 yıl önce tanıttığı oyuncu telefonu Black Shark 3'ü Türkiye'de satışa sundu. Yurt dışı fiyatı 504 dolar olarak açıklanan telefonun Türkiye fiyatı ise 6 bin 999 TL olarak belirlenmiş durumda.

XIAOMI BLACK SHARK 3 ÖZELLİKLERİ

6,67 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD AMOLED ekrana sahip Black Shark 3, 90Hz ekran yenileme hızıyla geliyor.

Qualcomm'un en güçlü işlemcilerinden Snapdragon 865'ten güç alan telefonda, 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanları bulunuyor. Telefon, Türkiye'de 8GB RAM ve 128GB depolama seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Xiaomi Black Shark 3, oyuncu telefonu olmasına rağmen kamera konusunda da oldukça iyi özelliklere sahip. 64MP + 13 MP + 5MP üçlü arka kameralara sahip telefonun ön tarafında ise 20MP'lik tek bir kamera bulunuyor.

65W hızlı şarj destekli 4720 mAh batarya kapasitesine sahip oyuncu telefonu, 15 dakika içerisinde yüzde 60 seviyesine kadar şarj olabiliyor.