Xiaomi'nin tamamen şeffaf televizyonu Mi Tv Lux tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mi TV Lux Transparent Edition isimli ve oldukça ilgi çekici şeffaf bir televizyonun tanıtımını yaptı.

Yaklaşık 10 yıl önce kurulan ve kısa süre sonra en iyi akıllı telefon markaları listesine girmeyi başaran Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, kuruluşunun 10. yılına özel yeni ürünler tanıttı.

Bu ürünlerden en ilgi çekici olanı ise şeffaf televizyon Mi TV Lux Transparent Edition oldu. Tamamen şeffaf bir tasarıma sahip yeni TV, dünyanın seri üretime giren ilk tamamen şeffaf televizyonu olma özelliği taşıyor.

55 inç büyüklüğünde şeffaf OLED ekrana sahip Mi TV Lux Transparent Edition, yalnızca 5.7mm bir inceliğe sahip. Ayrıca kullanılan ekran, kullanıcılara 120Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresi sunuyor.

MediaTek 9650 yonga setinden güç alan televizyonda, Dolby Atmos desteği de bulunuyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu televzyona sahip olmak isteyenler kesenin ağzını açmak zorunda kalacak.

FİYAT

Şimdilik hangi ülkelerde satışa çıkacağı belli olmayan Mi TV Lux Transparent Edition modelinin fiyatı 7 bin 100 dolar olarak açıklandı.

Daha önce Samsung ve LG gibi teknoloji şirketleri, şeffaf televizyon prototipleri üretmeyi başarmıştı. Ancak bu modeller hiçbir zaman piyasaya sürülmemişti.

Xİaomi ise tanıttığı yeni televizyonu seri üretime geçirerek bazı ülkelerde satışa çıkaracak.