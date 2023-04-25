Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonu Mix Fold 3'ün bazı özellikleri ortaya çıktı Xiaomi, yeni katlanabilir telefonu Mix Fold 3 için hazırlıklarını sürdürüyor. Telefonun özellikleri ile ilgili bazı bilgiler belli oldu.

ensonhaber.com Akıllı telefon piyasasına hızlı bir giriş yapan Çin merkezli Xiaomi, yeni katlanabilir telefonu Mix Fold 2'yi geçtiğimiz yıl ağustos ayında görücüye çıkarmıştı. Önceki nesle göre oldukça ince bir tasarıma sahip olan telefon, artık yerini Mi Mix Fold 3'e bırakacak. Xiaomi, yeni katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Fold 3 için hazırlıklarını sürdürürken, Telefonun özellikleri ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yılın ikinci yarısında satışa çıkacak Digital Chat Station'dan gelen bilgilere göre, Xiaomi Mix Fold 3 2023'ün ikinci yarısında tanıtılacak ve ardından satışa çıkacak. Xiaomi Mi Mix Fold 3 neler sunacak Xiaomi MIX Fold 3’ün kapak ekranı 6.5 inç, iç ekranı 8.02 inç olacak ve her iki ekran da FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunacak. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle gelecek telefonun en üst modeli 16GB RAM (LPDDR5) 1TB depolama alanı (UFS 4.0) sunacak. Telefon, Leica imzalı dörtlü kamera kurulumu (50MP IMX989 sensör, 50MP IMX858 ultra geniş kamera, 50MP telefoto lens ve 50MP IMX858 periskop lens) ile kutusundan çıkacak. 67w kablolu şarj, 50w kablosuz şarjı destekleyeceği bilinen telefonun batarya kapasitesi henüz netleşmedi.