Xiaomi'nin yeni telefonu Civi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, yeni akıllı telefon serisi Civi'yi resmen tanıttı. İşte markanın yeni akıllı telefonunun öne çıkan detayları...

Son yıllarda akıllı telefon pazarında hızlı bir şekilde zirveye tırmanan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yelpazesine yeni bir seri daha ekliyor.

Civic olarak adlandırılan yeni akıllı telefon serisinin 27 Eylül'de Xiaomi tarafından tanıtılacağını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Beklenen oldu ve Çinli marka "CC" serisi yerine geçecek yeni Civi serisindeki ilk modelini görücüye çıkardı.

XIAOMI CIVI ÖZELLİKLERİ

Daha çok tasarıma odaklanan Xiaomi Civi modelinde, 6.55 inçlik büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip HD+ AMOLED bir ekran bulunuyor.

Snapdragon 778G yonga setinden güç alan telefonda, 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri mevcut.

Telefonun arka kısmında 64MP+8MP+2MP olmak üzere üçlü kamera tercih eden Xiaomi, ön tarafta ise 32MP'lik tek bir kamera yerleştirdi.

Son olarak, 5G bağlantı desteğine de sahip Xiaomi Civi, 55W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya kapasitesiyle kutusundan çıkacak.

XIAOMI CIVI FİYATI