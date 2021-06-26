Xiaomi'nin yeni telefonunu sızdıran Çinli, 155 bin dolar ceza aldı

Çin'in popüler akıllı telefon sızıntı kaynaklarından Gu Xuyang, Xiaomi'nin henüz tanıtmadığı telefonunun kutu açılış videosunu paylaşınca 155 bin dolar cezaya çarptırıldı.

Akıllı telefonlarla ilgili güvenilir sızıntı kaynakları, birçok bilginin telefonlar tanıtılmadan önce elimize ulaşmasını sağlıyor.

Çin'in popüler akıllı telefon sızıntı kaynaklarından Gu Xuyang da bu kaynaklardan yalnızca biri.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında bir paylaşım yapan Xuyang, Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition modeli henüz duyurulmadan, kutu açılış videosunu paylaşmıştı.

XIAOMI DAVA AÇTI

Xiaomi ile yapmış olduğu gizlilik anlaşmasını ihlal eden Xuyang, Çinli şirketin davasıyla karşı karşıya kaldı ve 155 bin dolar cezaya çarptırıldı.





Çin Uluslararası Ekonomik ve Ticari Tahkim Komisyonu tarafından yapılan incelemelere göre, telefonun tanıtım tarihinden önce Gu Xuyang'ın videoyu paylaşması, Çinli şirketi oldukça zor durumda bıraktı.

Xiaomi, sızdırılan video sonrasında telefonun tanıtım tarihini değiştirmek zorunda kaldı ve bu süreçte para kaybetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Xuyang, Xiaomi çalışanlarından özür dilediğini ve cezayı ödemeye hazır olduğunu söyledi.