Xiaomi'ye kötü haber! 676 milyon dolarlık varlığın dondurulmasına yönelik itiraz reddedildi Hindistan mahkemesi, Xiaomi'nin 676 milyon dolarlık varlığın dondurulmasına yönelik itirazını reddetti

ensonhaber.com

Hindistan, yasa dışı havale yaparak ülkenin döviz kurallarını çiğnediği gerekçesiyle, geçtiğimiz yıl Çinli akıllı telefon devi Xiaomi’ye ait 676 milyon dolara el koyduklarını açıklamıştı.

Soruşturmada akıllı telefon üreticisinin telif ödemeleri adı altında üç yabancı merkezli kuruluşa milyonlarca dolar aktardığı tespit edilmişti.

Xiaomi'nin itirazı reddedildi

Hindistan mahkemesi, Xiaomi'nin 676 milyon dolarlık varlığın dondurulmasına yönelik itirazını reddetti

Karnataka eyaletindeki bir mahkemenin kararıyla ilgili olarak bir Xiaomi sözcüsü, "Konuyu inceliyoruz ve yazılı emri bekliyoruz." dedi ve şirketin Hindistan'daki operasyonlarının yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olduğunu sözlerine ekledi.

Hindistan, Çin ile yaşadığı sınır çatışmaları nedeniyle 2020’de Çin'e ait 100'den fazla mobil uygulamayı yasaklamıştı.

Çinli şirketler, sınır çatışmasının ardından yaşanan siyasi gerilimler nedeniyle 2020'den beri Hindistan'da iş yapmakta zorlanıyor.