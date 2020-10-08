XPG, 4133 MHz frekansında çalışan yeni nesil GAMMIX DDR4 RAM'ini duyurdu

Donanım anlamında çok güçlü özellikler sunan XPG’nin yeni DDR4 RAM’i GAMMIX D20 duyuruldu. Yeni RAM, 32 GB’a kadar bellek boyutlarında 4133 MHz saat hızlarına destek veriyor.

Adata’nın oyuncu ekipmanlarını geliştirmek amaçlı kullandığı XPG markası, oyun severlerin büyük ilgisini çekiyor.

Adata, söz konusu markaya ait XPG GAMMIX D20 DDR4 RAM modülünü tanıttı. Son derece güçlü performansıyla dikkat çeken yeni RAM, aynı zamanda 4133 MHz frekans hızına sahip.

Tasarım anlamında RGB ışıklandırma bulundurmayan yeni XPG GAMMIX D20 DDR4 bellek, oyuncuları oldukça memnun edecek üstün özellikleriyle karşımıza çıkıyor.

3200 MHz frekansında çalışan temel modellerle başlayan RAM serisi, en üst seviye olarak 4133 MHz’e kadar çıkabiliyor

VOLTAJ DEĞERLERİ

XPG GAMMIX D20 DDR4 belleklerin voltaj değerlerine baktığımızda ise 3200 MHz ve 3600 MHz saat hızlarına ulaşan belleklerin voltajının 1.35V olduğunu görüyoruz. 4133 MHz saat hızına ulaşan bellek modülü ise 1.4V güce ihtiyaç duyuyor.

AMD İLE TAM UYUM

Birçok anakart üreticisiyle yapılan testlerin sonucuna göre, yeni GAMMIX D20 AMD platformlarıyla oldukça uyumlu bir şekilde çalışıyor. XMP 2.0’ı destekleyen kartlarda kolayca overclock yapmanızı sağlayan RAM'lerin kapasiteleri 8GB ve 32GB arasında değişiyor.

Oldukça yüksek saat hızları ve boyutları sayesinde herhangi bir darboğaz sorunu yaşatmayan XPG GAMMIX D20, çok yakında oyuncu sistemlerinde yaygın bir şekilde kullanılacak.

Yeni RAM'lerin fiyatı ise henüz XPG tarafından açıklanmadı.