Yağmur yerine elektron yağdıran uzay kasırgası keşfedildi

Bilim insanları, ilk defa Kuzey Kutbu'nun üstünde girdap yaparak dönen bir uzay kasırgası gözlemledi. Üstelik bu kasırga, yağmur yerine elektron yağdırdı.

Çin Shandong Üniversitesi liderliğindeki bilim insanları, ilk defa Kuzey Kutbu'nun üstünde girdap yaparak dönen bir uzay kasırgası gözlemledi. Ekip, Dünya atmosferinin uzay boşluğuyla buluştuğu iyonosferde meydana gelen kasırganın üç boyutlu bir görüntüsünü oluşturmak için Ağustos 2014'te yapılan uydu gözlemlerindeki verileri inceledi.

İncelemeler sonucunda, Dünya'da görülen rüzgar temelli hava olaylarına hayli benzer davranan ve dönerek hareket eden bir plazma kütlesi keşfedildi.

Ancak söz konusu kütle, Dünya yüzeyinde gözlemlenebilen kasırgaların aksine, su yerine elektron yağdırıyordu.

Reading Üniversitesi'nden uzay bilimcisi Profesör Mike Lockwood, "Şimdiye kadar uzay plazma kasırgalarının var olup olmadığı bile belirsizdi, bu yüzden bunu böylesine çarpıcı bir gözlemle kanıtlamak inanılmaz." dedi.

8 SAAT SÜRDÜ

Kuzey Kutbu'nun yukarısında meydana gelen ve bin kilometrelik bir alana yayılan uzay kasırgası, Kuzey Yarımküre'deki yüzey merkezli kasırgalara benzer şekilde saat yönünün tersine döndü ve yaklaşık 8 saat sürdü.

Bu tür kasırgaların; uydu sürüklenmesinin ve yüksek frekanslı radyo iletişiminde bozulmaların giderek artması, ufuk ötesi radar konumlandırma, uydu navigasyonu ve iletişim sistemlerinde daha fazla hataya neden olduğu tahmin ediliyor.

Bilim insanları, uzay kasırgalarının manyetik alana ve plazmaya sahip diğer gezegenlerin ve uyduların yakınında da meydana gelebileceğini söylüyor.

