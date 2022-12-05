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- Yakında Android 13 alacak Nokia modelleri
Yakında Android 13 alacak Nokia modelleri
Nokia, yakında Android 13 güncellemesi alacak bazı modellerini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 05.12.2022 - 16:19
- Güncelleme : 05.12.2022 - 16:25
Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.
Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, her ne kadar Android 13 güncellemesi sunacak markalar arasında yer alsa da şimdiye kadar herhangi bir güncelleme yayınlamamıştı.
Güncelleme alacak 5 Nokia modeli
HMD Global markası altında hizmet veren Nokia, yakında Android 13 güncellemesi alacak bazı modelleri paylaştı.
Nokia'ya göre, aşağıdaki modeller yakında güncelleme alacak:
- XR20
- G50
- G11+
- X10
- X20
Öte yandan Nokia, 5 akıllı telefondan herhangi birinin ne zaman güncellemeyi alacağını tam olarak belirtmedi.