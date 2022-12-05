Yakında Android 13 alacak Nokia modelleri

Nokia, yakında Android 13 güncellemesi alacak bazı modellerini açıkladı.

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, her ne kadar Android 13 güncellemesi sunacak markalar arasında yer alsa da şimdiye kadar herhangi bir güncelleme yayınlamamıştı.

Güncelleme alacak 5 Nokia modeli

HMD Global markası altında hizmet veren Nokia, yakında Android 13 güncellemesi alacak bazı modelleri paylaştı.

Nokia'ya göre, aşağıdaki modeller yakında güncelleme alacak:

XR20

G50

G11+

X10

X20

Öte yandan Nokia, 5 akıllı telefondan herhangi birinin ne zaman güncellemeyi alacağını tam olarak belirtmedi.