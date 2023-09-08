Yakında geliyor! Samsung Galaxy S23 FE'nin fiyatı sızdırıldı Samsung'un merakla beklenen Galaxy S23 FE'yi dördüncü çeyrekte piyasaya sürmesi bekleniyor. Telefonun fiyatıyla ilgili ilk bilgiler geldi.

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Samsung, bu yılın başında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S23 modellerini görücüye çıkardı.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşan seriye, önümüzdeki aylarda bir model daha eklenecek.

Samsung, geçtiğimiz yıl devam eden çip krizi ve Galaxy S22 Ultra‘nın gördüğü büyük ilgi nedeniyle S22 FE modeli çıkarmamıştı.

Galaxy S23 FE ile birlikte Fan Edition modelleri yeniden kullanıcıların karşısına çıkacak.

Samsung Galaxy S23 FE yakında geliyor

Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Galaxy S23 FE modelinin ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

Samsung Galaxy S23 FE özellikleri

Galaxy S23 FE, Snapdragon ve Qualcomm işlemciler ile çıkış yapan S21 FE’ye kıyasla tüm bölgelerde Exynos 2200 işlemcisiyle gelecek.

Samsung Galaxy S23 FE; 50MP ana kamera, 25W hızlı şarj destekli 4.500mAh batarya, 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri ile kullanıcılarla buluşacak.

Galaxy S23 FE'nin 120 Hz AMOLED ekrana ve Galaxy S23 serisinde kullanılan çeşitli kamera sensörlerine sahip olması bekleniyor.

Samsung Galaxy S23 FE fiyatı

Güvenilir bir kaynak olan Abhishek Yadav'ın Twitter'da (X) paylaştığı bir gönderiye göre Galaxy S23 FE iki farklı depolama sürümüyle satışa sunulacak.

Söz konusu modellerden 128 GB'lık olanı Hindistan pazarında 54.999 rupi (665 dolar) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Buna karşın 256 GB olanı 59.999 rupi (725 dolar) fiyat etiketi taşıyacak.