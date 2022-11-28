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    Yandex, Rusya ile bağlarını tamamen koparmak istiyor

    Yaptırımlar nedeniyle zor durumda kalan Yandex, Rusya'dan tamamen ayrılmak için çalışmalar yürütüyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 10:10
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    Yandex, Rusya ile bağlarını tamamen koparmak istiyor

    Rusya merkezli popüler arama motoru Yandex, son zamanlarda yeni teknolojilerle karşımıza çıkmıştı.

    Kendi akıllı cihazlarını, sürücüsüz otomobillerini ve yemek teslimat hizmetlerini hayata geçiren Rus şirket, şimdilerde sorunlar yaşıyor.

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, birçok şirket Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

    Yandex'in projeleri olumsuz etkilendi

    Söz konusu yaptırımlar nedeniyle, Yandex’in bu projeleri geliştirmesi ve sürdürmesi imkansız hâle geldi.

    Yandex’in merkezi Amsterdam’da kayıtlı olan ana şirketi, elindeki projeleri satmayı ve Rusya’yla bağlarını koparmayı düşünüyor.

    yandex

    Yandex’in internet tarayıcısını, yemek teslimat ve taksi platformunu da satmayı planladığı söyleniyor. Yandex’in Rusya’da bu servisleri sunmaya devam etmeyi istediği de iddialar arasında.

    The New York Times’ın haberine göre Yandex, Rusya’da kayıtlı teknolojileri ülke dışına satmak için Kremlin’in onayına ihtiyaç duyuyor.

    Eski Rusya Maliye Bakanı Alexei Kudrin’in, bu onay için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler yaptığı söyleniyor.


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