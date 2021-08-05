Yangın söndürmek için geliştirilen 3 otonom robot

Dünyanın dört bir yanında çıkan ormanlar yangınlarını söndürme çabaları devam ederken, tamamen bu amaçla geliştirilen 3 farklı robotu listeledik.

Türkiye başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesi yangınlarla boğuşuyor. Havadan, denizden ve karadan müdahale edilen birçok yangın kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde ise yangınların şiddeti büyümeye devam ediyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, yangın söndürme görevlerinde ve itfaiye binalarında artık yapay zeka da kullanılıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, itfaiye teşkilatının işlerini oldukça kolaylaştıracak yeni teknolojiler geliştiriyor.

Biz de sizler için, tamamen yangın söndürme görevlerinde kullanılmak için geliştirilen 3 farklı otonom robotu listeledik.

1. EHANG 216F

Yüksek binalarda meydana gelen yangınlar nedeniyle zaman zaman itfaiyeciler zor durumda kalabiliyor. Ayrıca bu binalar genellikle şehir merkezlerinde bulunduğundan, trafik yoğunluğu da müdahale sürelerini uzatabiliyor.

Günümüzde birçok alanda karşımıza çıkan robotların en önemli özelliklerinden biri de çeşitli tehlikeli görevlerde kolaylıkla görev yapmalarıdır.

Çinli drone üreticisi EHang, yüksek binalarda meydana gelen yangınlarla baş edebilmek için Ehang 216F isimli pilotsuz bir hava aracı geliştirdi ve ilk defa geçtiğimiz yıl görücüye çıkardı.

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz gibi uçak, ilk önce yanan binaya yangın söndürücü bomba fırlatıyor ve ardından söndürme işlemine başlıyor.

Altı adet yangın söndürme bombası ve 150 litre köpük taşıma kapasitesi bulunan uçak, bağlı olduğu istasyonun 5 kilometre etrafında hizmet verebiliyor.

Ehang 216F, yangının yerini hızlı bir şekilde tanımlamak için lazerli kameralar kullanıyor. Daha sonra kendini sabitleyen uçak, camdan içeriye söndürücü bomba fırlattıktan sonra köpük sıkma işlemine başlıyor.

600 metre yüksekliğe kadar ulaşabilen araç, Çin'deki yüksek katlı binalar düşünüldüğünde oldukça faydalı olabilir.

Ayrıca Çinli şirket, hava aracının yangın söndürme donanımına sahip olmayan normal versiyonunu da hava taşımacılığı için kullanmayı planlıyor.

2. THERMITE RS-3

Kansas merkezli Textron tarafından üretilen Thermite RS3, ABD'de hizmete giren ilk robotik itfaiye aracı olma özelliği taşıyor..

Los Angeles Şehri İtfaiye Teşkilatı (LAFD) tarafından işe alınan robot, herhangi bir yangına dakikada 9 bin litreden fazla su püskürtebiliyor.

Robotun üzerine yerleştirilen kameralar sayesinde uzaktaki ekip, söndürme işlemini canlı olarak izleyip ona göre mudahalelerini gerçekleştirebiliyor.

Thermite RS3 ayrıca ön tasarımı sayesinde, yangına müdahale ederken önüne çıkan nesneleri güvenli bir şekilde kenara taşıyabiliyor.

Los Angeles Şehri İtfaiye Teşkilatı (LAFD), geçtiğimiz yıl ekim ayında Los Angeles şehir merkezindeki büyük bir yangın sırasında ilk defa robotu kullanmıştı.

3. COLOSSUS

2019 yılında alevlere teslim olan Notre Dame Katedrali'nde, büyük bir facianın önüne geçildi. Alevler ve çökme riski nedeniyle içeriye giremeyen itfaiye erleri, Colossus isimli bir yangın söndürme robotundan yardım aldı.

Uzaktan kumandalı yangın söndürme robotu Colossus, itfaiye erlerinin ulaşamadığı iç kesimlere giderek yangına müdahale etti.

Fransız teknoloji firması Shark Robotics tarafından inşa edilen Colossus, uzaktan kumandalı bir su pompası barındırıyor. 360 derece görüş, 25x zoom ve termal görüntüleme özelliklerine de sahip bu robot, her türlü zorlu koşullarla mucadele edebiliyor.

500 kiloya kadar ağırlık taşıyabilen Colossus, aynı zamanda engelleri kaldırabiliyor ve yaralıları taşıyabiliyor.

Gelecek yıllarda teknoloji geliştikçe, bu robotlardan daha fazla görmeye başlayacağız. Tüm bu otonom araçlar, belki çok büyük yangınları söndürmede yetersiz kalabilir, ancak itfaiyecilerin işlerini büyük oranda hafiflettikleri kesin.