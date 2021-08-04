Yangın söndürmeyi ileri bir boyuta taşıyacak 9 teknoloji

Yangına müdahale edenlerin işlerini kolaylaştırabilecek ve itfaiye hizmetlerini ileri bir boyuta taşıyabilecek 9 farklı teknolojiyi listeledik.

Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürerken, benzer yangınlar dünyanın birçok bölgesini etkisi altına almış durumda.

Karadan, denizden ve havadan titizlikle müdahele edilen yangınlarda, özellikle itfaiye erlerine büyük iş düşüyor.

Günümüzde yapay zeka, karma gerçeklik veya otonom araçlar gibi akıllı teknolojiler, ilk müdahale ekipleri tarafından sadece on yıl önce bile hayal edilemeyecek şekilde kullanılıyor.

İtfaiyeciler mevcut teknolojilere alıştıkça; büyük veri kullanımı, biyotelemetri, yüz tanıma yazılımı, 360 video ve oyun teknolojisinden yararlanma gibi diğer yenilikler ortaya çıkmaya başlıyor.

Bu sistemlerin entegrasyonu, önceden planlamadan acil durum hafifletmeye ve olay sonrası analize kadar her şeyi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Şimdi sizlerle birlikte, itfaiyecilerin işlerini yapma şeklini potansiyel olarak değiştirebilecek ve daha ileri bir boyuta taşıyabilecek dokuz teknolojiye göz atalım.

1. GELİŞMİŞ BİYOTELEMETRİ

Kalp atış hızına ek olarak biyotelemetri, bir itfaiyecinin bireysel ve spesifik aktivite seviyeleri hakkında bilgi sunabilir ve bu da yöneticilere iç mekan ekiplerinin ne kadar sıkı çalıştığını bildirmeye yardımcı olabilir.

Mevcut bağlantılı personel izleme ve hava yönetimi ile entegre olarak birleştiğinde, gelişmiş biyotelemetri, müdahalecileri yaşam veya sağlık için anında tehlikeli bir ortamda daha güvenli tutmaya yardımcı olacaktır.

2. YAPAY ZEKA

Geleceğin yapay zekası, bölgedeki yangınlar için gerçek zamanlı trafik analitiği, bilgisayar görüşü aracılığıyla nesne tanıma sağlayacak ve iç mekan ekiplerini tehlikelere karşı uyaracak.

3. SANAL, ARTIRILMIŞ VE KARMA GERÇEKLİK

Bu teknojilerin odak noktası, yangınlarla mücadelede vatandaşların eğitimini, müdahale eğitimini ve acil durum müdahalesini geliştirmek olacak.

Müdahale ekipleri, tüm bu gerçeklik teknolojilerini kullanarak sanal ortamlarda kendilerini eğitecek ve daha gelişmiş teknolojilerle yangınla mücadele edebilecek.

Buna örnek olarak,, geçmiş dönemlerde Yeni Zelanda İtfaiye Teşkilatı, insanların bir yangın sırasında evlerinden güvenli bir şekilde kaçmayı planlamalarına yardımcı olmak amacıyla, benzersiz ve ilgi çekici bir deneyim yaratmak için 360 derecelik video ve VR teknolojilerini kullanmıştı.

4. OTONOM ARAÇLAR

Yerde ve havada programlanabilir araçlar; yangından önce, yangın sırasında ve sonrasında ilk müdahale ekiplerini ve ekipmanı taşıyacak ve insan hatasından kaynaklanan sorunları azaltacak.

Bu tekerlekli ve kanatlı araçlar; GPS, uzaktan algılama ve 3D 360 derece görüntü yetenekleri aracılığıyla veri toplama ve bu verileri itfaiye ekiplerine iletmede de önemli bir rol oynayacak.

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5. BİLGİSAYARLA GÖRME, TANIMA VE NESNE ALGILAMA

NASA ve özel gruplar tarafından, termal görüntülemeye ek olarak, dijitalleştirilmiş ve kontrastlı kenar algılama sağlayan ve itfaiyecilere yangın içinde de görüş sağlayan çeşitli sistemler geliştiriliyor.

Bu yeni sistemler, uyarıları habersiz itfaiyecilere iletecek ve zeminlerin ve çatı düzeneklerinin yakında çökmesi konusunda tavsiyede bulunacak olan yerleşik nesne tanımaya imkan sağlıyor.

6. YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ

Yüz tanıma yazılımları, şu anda zaten birçok ülkedeki kolluk kuvvetleri tarafından kullanılıyor.

Gelecekte itfaiyeciler ve tıbbi personel, bilinçsiz bir hastanın kimliğini, akrabalarını ve tıbbi geçmişini öğrenmek için bu bilgisayarlı görme yazılımlarından sıklıkla faydalanacak.

7. 360 VİDEO

360 derece video destekli kameralar; su altında, yerde ve gökyüzünde kullanılıyor ve vatandaşları ve müdahale edenleri, yangın ve can güvenliği gibi birçok konuda eğitebiliyor.

Söz konusu teknoloji, gerçek zamanlı olarak görüş mesafesini artırarak sel, yangın ve heyelan gibi afetlerin her açıdan analiz edilmesini sağlıyor.

8. BÜYÜK VERİ VE NESNELERİN İNTERNETİ

Gelecekte yangına müdahale ekipleri, çeşitli veri setlerini kullanan gelişmiş durumsal farkındalık sistemlerinden faydalanacak ve hem zor durumda kalmış kişiler hem de potansiyel mağdurlar için hayat kurtarıcı avantajlara sahip olacaklar.

9. AKILLI ŞEHİRLER

Dünyanın dört bir yanındaki akıllı şehir projeleri; yangın önleme, müdahale azaltma ve çeşitli sorunları ortadan kaldırmak için birçok avantaj sunuyor.

FirstNet ve 5G hücresel teknolojinin ortaya çıkmasıyla birlikte daha da akıllı hale gelen dijital şehirler; itfaiye merkezleri, yangına müdahale edenlerin telefon numaraları ve diğer birçok veriyi birleştirerek, tahmin edemeyeceğiniz bir veri seti oluşturacak.

Ayrıca akıllı şehirlere yerleştirilmiş ve tamamen otonom olan yangın söndürme cihazları, robotları veya drone'ları da bu zorlu mücadeleye katılacak.