Yapay zeka, araştırmacı gazeteciliğe etki etmeyecek

Doç. Dr. Berrin Kalsın; yapay zekanın gazetecilik alanında kullanımına yönelik çıkan haberlere ilişkin, haberin her zaman insani dokunuşa ihtiyacı olduğu görüşünde.

Son zamanlarda birçok şirket yapay zeka teknolojileri üzerinde çalışıyor. Ancak bu durumun, ileride birçok çalışanın işini kaybetmesine neden olabileceği söyleniyor.

Bunun son örneğini ise geçtiğimiz günlerde dev teknoloji şirketi Microsoft hayata geçireceğini açıklamıştı.

Microsoft, günümüzde gazeteciler tarafından yürütülen çeşitli yayın organlarından haber, manşet ve fotoğraf seçimini yapay zeka programlarına yaptırmayı planlıyor.

Şirket, kendi haber sitesi MSN için gazeteciler yerine yapay zeka programlarını tercih edecek.

Microsoft'un kararıyla haziran sonunda 50 sözleşmeli haber yapımcısının işini kaybetmiş olacağı, tam zamanlı ekibin ise çalışmaya devam edeceği belirtiliyor.

"İNSAN DOKUNUŞUNA HER ZAMAN İHTİYAÇ VAR"

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berrin Kalsın, yapay zekanın gazetecilik alanında kullanıma yönelik, "Bu konuda en çok tartışılan nokta, gazetecilerin işlerinden olacağı, yani istihdam sorunu oldu. Ancak her ne kadar algoritmalar, temel habercilik pratiklerini devralsalar da haberin her zaman insani dokunuşa ihtiyacı olduğu bir gerçek." ifadelerini kullandı..

Yapay zeka teknolojisinin nasıl etkileri olabileceği üzerine uzun zamandır tartışmaların sürdüğünü ifade eden Kalsın, "Bir kesim, 'bu teknolojilerin insanların yaşam şekillerini kolaylaştıracağını' söylese de diğer bir kesim 'insanlığın bu gelişmelerle çok fazla olumsuzluk yaşayacağı' kanısında." dedi.

Kalsın, gazetecilik özelinde ise tartışmaların, bu teknoloji sayesinde gazetecilerin işsiz kalma tehlikesi üzerine yoğunlaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında birçok gazeteci, yapay zekanın çalışma koşullarına ne gibi kolaylıklar getireceğinden habersiz. Yapay zeka, temel anlamda problem çözme ve dili anlama gibi görevleri yerine getiriyor.

Bu noktada haber üretiminde monotonluktan kurtulma, temel bilgileri hikayeleştirme gibi özellikleri mevcut. Dolayısıyla algoritmalar, temel işleri yaparak bir anlamda gazetecilerin özel haberlere daha fazla zaman ayırmalarına olanak sağlıyor.

Örneğin, sesten metne çevirme araçları saatlerce deşifre için verilen uğraşı ortadan kaldırıyor. Bunun dışında uyarı sistemiyle haberde yanlış giden noktalar rahatlıkla yakalanabiliyor veya daha önce haberleştirilmemiş konular yine bu teknoloji sayesinde keşfedilebiliyor. Bununla birlikte bugünlerde çokça konuştuğumuz dezenformasyon veya sahte haberler tespit edilebiliyor."





"KORKULAR YERSİZ"

Kalsın; analiz, değerlendirme veya yorumlama gibi özelliklere, özellikle araştırmacı gazetecilikte her zaman ihtiyaç duyulacağını belirtti.