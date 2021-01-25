Yapay zeka bazı meslekleri tamamen ortadan kaldıracak

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say, yapay zeka uygulamalarına bağlı olarak zaman içinde bazı mesleklerin tümüyle ortadan kalkabileceğini söyledi.

Son zamanlarda hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zeka teknolojileri, hemen hemen her alanda kullanılmaya başlandı. Ancak bu teknolojinin, gelecekte bazı meslekleri yok edeceğine dair güçlü iddialar var.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say, yapay zekanın 1950'li yıllardan sonra insan hayatına girmeye başladığını belirterek, "Yapay zeka son yıllarda yoğun bir şekilde hayatımızda var. Telefonumuzun bize en iyi hangi yoldan gidileceğini söylemesi dahil olmak üzere bir sürü işimize yarar ürünler olarak kullanıma girmiş durumda." dedi.

"HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR"

Yapay zekanın artık hayatın birçok alanında kullanıldığına dikkati çeken Say, "Yapay zeka dünyanın en iyi şoförünün, İstanbul'un en iyi taksicisinin bilemeyeceği şekilde o anda hangi yollar boş, hangi yollar kapalı, 'Nereden gidersem kaç dakikada varırım?' problemini bizim için çözüyor ve seçenekleri bize söylüyor. Hayatımızı kolaylaştırıyor.

Yapay zeka, tıbbi görüntülemelerde büyük bir fayda sağlıyor. İleride daha da çok kullanılacak. Benim röntgenime bir de yapay zeka baksın denecek. Çeviri gibi alanlarda büyük fayda sağlıyor. Bir kelime dahi bilmediğiniz dili, uygulamalar sayesinde karşınızdakiyle iletişime geçebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"BAZI MESLEKLER YOK OLACAK"

Prof. Dr. Say, yapay zeka uygulamalarının bazı işleri insandan daha iyi yapabildiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Günün birinde arabayı sürme işini de insanlardan daha iyi yapacak, çünkü o uyumaz, alkol almaz gibi bir sürü yönü olacak. Tabii bunlar belli bir kaliteye geldikten sonra piyasaya sürülecek. Başarılı hale geldikten sonra kullanılacak.

Bazı işleri eskiden insanlar yapıyormuş, sonra onu yapan bir makine 100 tane insandan o işi daha iyi yapınca artık o sistem kullanılıyor. Ama o 100 insan açlıktan ölmedi, onlar farklı işler yapıyor.

Yapay zekaya bağlı olarak bazı meslekler tümüyle de ortadan kalkabilir. Olmayacak bir şey değil. Genel çıkara bakmak lazım."





Dünya Ekonomik Forumu'na göre, yapay zeka bağlantılı olarak 26 ülkede 85 milyon iş yok olacak. Buna karşın yapay zekanın 97 milyon yeni iş yaratması bekleniyor.

2025 yılına kadar yükselecek meslek grupları sıralamasında zirvede veri analistleri bulunuyor. Veri analistlerini, sırasıyla yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanları, büyük veri uzmanları, dijital pazarlama ve strateji uzmanları, süreç otomasyon uzmanları, iş geliştirme profesyonelleri, dijital dönüşüm uzmanları, bilgi güvenlik uzmanları, yazılım ve uygulama geliştiriciler ve nesnelerin interneti uzmanları takip ediyor.

TEHLİKE ALTINDA OLAN MESLEKLER

2025 yılına kadar iş sayısında düşüş olacak ilk 10 meslek grubunda; veri girişi görevlileri, idari ve yürütme sekreterleri, defter tutma görevlileri, muhasebeciler ve denetçiler, fabrika işçileri, ticari hizmetler, müşteri bilgilendirme ve müşteri hizmetleri çalışanları, genel ve operasyon müdürleri, mekanik ve makine tamircileri, malzeme kaydı ve stok tutma memurları bulunuyor.

Yapay zekanın, daha çok veri girişi ve fabrika işçiliği gibi tekrar eden ve tehlikeli işlerin yerini alacağı tahmin edilirken, insanların daha değerli işlere odaklanmasını sağlayarak iş yapış biçimlerini de değiştireceği belirtiliyor.