Yapay zeka destekli tarayıcı: Opera One test aşamasından çıktı Opera, resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruyla beraber Opera One'ı test aşamasından çıkardığını duyurdu.

Opera Software tarafından geliştirilen; Windows, macOS ve Linux platformlarının yanı sıra Android ve iOS işletim sistemlerinde de çalışan bir internet tarayıcısı olan Opera, son zamanlarda yapay zekaya yönelik çalışmalar yapıyor.

Opera One neler sunuyor

Geliştirici ön izlemesi olarak kullanıma sunulan Opera One'ın temel özelliği, "Tab Islands" adı verilen yeni bir sekme gruplama olarak dikkat çekiyor.

Tab Islands özelliği, yapay zekayı kullanarak sekmeleri içeriğe göre otomatik olarak gruplandırıyor.

Örneğin tarayıcı, açılan web sitelerinin kategorilerini otomatik olarak anlayacak ve buna göre gruplar haline getirecek.

Ayrıca Opera, mart ayında ana tarayıcısına getirdiği ChatGPT ve ChatSonic gibi özellikleri de Opera One tarayıcısına dahil etti.

Opera One test aşamasından çıktı

Opera, resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruyla beraber Opera One'ı test aşamasından çıkardığını duyurdu.

Yapay zeka destekli tarayıcı, yenilenmiş arayüzüyle beraber kullanıcılar ile buluşacak.

Yapılan açıklamaya göre Opera One, bu yıl bitmeden ana tarayıcının yerini alacak.