Yapay zeka destekli yeni tarayıcı: Opera One Opera, yeni nesil tarayıcısını piyasaya sürdü. Opera One olarak adlandırılan yeni tarayıcı, yapay zeka desteğiyle öne çıkıyor.

ensonhaber.com

Opera Software tarafından geliştirilen; Windows, macOS ve Linux platformlarının yanı sıra Android ve iOS işletim sistemlerinde de çalışan bir internet tarayıcısı olan Opera, son zamanlarda yapay zekaya yönelik çalışmalar yapıyor.

Opera, ana tarayıcısının yerini alacak olan Opera One adlı yeni bir tarayıcı piyasaya sürdü. Norveç merkezli şirket, bu yeni tarayıcının yapay zeka tabanlı olduğunu söyledi.

Opera One neler sunuyor

Geliştirici ön izlemesi olarak kullanıma sunulan Opera One'ın temel özelliği, "Tab Islands" adı verilen yeni bir sekme gruplama olarak dikkat çekiyor.

Tab Islands özelliği yapay zekayı kullanarak sekmeleri içeriğe göre otomatik olarak gruplandırıyor.

Örneğin tarayıcı, açılan web sitelerinin kategorilerini otomatik olarak anlayacak ve buna göre gruplar haline getirecek.

Ayrıca Opera, mart ayında ana tarayıcısına getirdiği ChatGPT ve ChatSonic gibi özellikleri de Opera One tarayıcısına dahil etti.

Yapılan açıklamaya göre Opera One, bu yıl bitmeden ana tarayıcının yerini alacak.