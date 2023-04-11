Yapay zeka ile gerçekçi fotoğraf devri: GAN nedir? Gerçeğinden ayırt edilemeyen fotoğraflar üreten yapay zekanın arkasındaki teknoloji olan GAN, son zamanlarda sıkça karşımıza çıkıyor.

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Günümüzde en önemli teknoloji gelişmelerinden biri olan yapay zekâ, hemen hemen her sektörde kullanılacak gibi görünüyor. Büyük şirketler kendi yapay zekâ teknolojileri için ciddi paralar harcarken, bu teknolojinin bizlere sunduğu oldukça ilginç sistemler de mevcut.

Son zamanlarda, gerçeğinden ayırt edilemeyen fotoğraflar üreten birçok yapay zeka ortaya çıktı. Söz konusu yapay zekalar, GAN denilen sinir ağını kullanıyor.

GAN nedir

"GAN" ya da "Generative Adversarial Network", derin öğrenme alanında kullanılan bir yapay zeka algoritmasıdır.

GAN'lar, iki ayrı yapay sinir ağından oluşur; biri üretici (generator) ve diğeri de ayırt edici (discriminator) olarak adlandırılır.

Üretici ağ, rastgele gürültüden (noise) gerçekçi görüntüler veya veriler oluştururken, ayırt edici ağ; gerçek görüntüleri, üretilen görüntülerden ayırt etmeye çalışır.

Her iki ağ birlikte çalışarak, üretici ağın ürettiği görüntüleri olabildiğince gerçeğe benzetmeye çalışır ve zamanla gerçeğinden ayırt edilemeyen görüntüler ortaya çıkar.

GAN'lar; fotoğraf, video, ses ve metin gibi çeşitli veri tiplerini üretmek için kullanılabilir.

Bu nedenle, GAN'lar genellikle sanat, tasarım, eğlence ve yaratıcı endüstrilerde kullanılmaktadır.