Yapay zeka, meme kanseri taramasında büyük umut vadediyor İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka meme kanseri tarama görüntülerini "güvenle" okuyabiliyor.

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Yapay zeka teknolojileri son yıllarda hızla gelişerek, çeşitli sektörlerde büyük dönüşümlere yol açtı.

Bu teknolojilerin yaratıcılık, verimlilik ve yaşam kalitesini artırma potansiyeli, büyük bir heyecan ve umut kaynağı oluşturuyor.

İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka meme kanseri tarama görüntülerini "güvenle" okuyabiliyor.

Lund Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından yönetilen araştırmacılar, bilgisayar destekli tespitin kanseri iki radyologla "benzer oranda" tespit edebildiğini buldu.

Ancak tarama programlarında kullanılıp kullanılamayacağını tam olarak belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.

Birleşik Krallık'taki uzmanlar, yapay zekanın meme kanseri taramasında büyük umut vaat ettiğini kabul etti.

Daha önce de benzer çalışmalar yapıldı

Bu, meme röntgenlerinde meme kanserini teşhis etmek için yapay zeka kullanımını araştıran ilk çalışma değil.

Bazıları Birleşik Krallık'ta yürütülenler de dahil olmak üzere, önceki araştırmalar geriye dönük olarak halihazırda incelenmiş olan taramaları değerlendirdi.

Ancak yeni yapılan araştırma çalışması, yapay zeka destekli taramanın standart taramalarla kafa kafaya olduğunu gösterdi.

Lancet Oncology'de yayınlanan deneme, yaş ortalaması 54 olan İsveç'ten 80 binden fazla kadını içeriyordu.

Taramaların yarısı standart bakım olarak bilinen iki radyolog tarafından değerlendirilirken, diğer yarısı yapay zeka destekli tarama aracı tarafından değerlendirildi ve ardından bir veya iki radyolog tarafından yorumlandı. Yapay zeka destekli taramadan 244 kadının kanser olduğu bulundu.

Üstelik yapay zeka, bir taramanın yanlışlıkla anormal olarak teşhis edildiği daha fazla "yanlış pozitif" üretmedi.

Yanlış pozitiflik oranı, hem yapay zeka grubunda hem de radyologlar tarafından değerlendirilen grupta yüzde 1,5 oldu.



Baş yazar Dr Kristina Lang, yapay zekanın meme kanseri taramasında kullanılma potansiyeline sahip olduğunu ve dünya çapında görülen radyolog eksikliklerini gidermeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Ancak potansiyelini ve maliyet etkinliğini tam olarak anlamak için bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.