Yapay zeka milyarderleri birleştirdi: İşte Jeflon Zuckergates

Yapay zeka destekli Stable Diffusion, dünyanın önde gelen dört milyarderinin yüzünü aynı fotoğrafta birleştirdi.

Son yılların üzerinde en çok konuşulan konularından biri olan yapay zeka, zaman zaman karşımıza ilginç sonuçlar çıkartıyor.

Yapay zeka destekli Stable Diffusion ağı ile dünyanın önde gelen dört milyarderi Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos'un yüzleri birleştirildi.

Karşınızda Jeflon Zuckergates

Ortaya çıkan fotoğrafta yapay zeka, ünlü milyarderlerin yüzlerinden saçlarına kadar her detayını birleştirdi.

Dört milyarderin karışımından oluşan görseli ortaya çıkaran "TechBroDrip" isimli Twitter kullanıcısı, yeni eserine Jeflon Zuckergates adını verdi.