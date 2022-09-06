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    Yapay zeka milyarderleri birleştirdi: İşte Jeflon Zuckergates

    Yapay zeka destekli Stable Diffusion, dünyanın önde gelen dört milyarderinin yüzünü aynı fotoğrafta birleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 10:04
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    Yapay zeka milyarderleri birleştirdi: İşte Jeflon Zuckergates

    Son yılların üzerinde en çok konuşulan konularından biri olan yapay zeka, zaman zaman karşımıza ilginç sonuçlar çıkartıyor.

    Yapay zeka destekli Stable Diffusion ağı ile dünyanın önde gelen dört milyarderi Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos'un yüzleri birleştirildi.

    Karşınızda Jeflon Zuckergates

    Ortaya çıkan fotoğrafta yapay zeka, ünlü milyarderlerin yüzlerinden saçlarına kadar her detayını birleştirdi.

    Dört milyarderin karışımından oluşan görseli ortaya çıkaran "TechBroDrip" isimli Twitter kullanıcısı, yeni eserine Jeflon Zuckergates adını verdi.

    Yapay zeka milyarderleri birleştirdi: İşte Jeflon Zuckergates #1


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