Yapay zekanın gözünden: 50 yıl sonra İstanbul'dan kuraklık manzaraları Küresel sıcaklıklar rekor kırmaya devam ederken, yapay zekaya 50 yıl sonra İstanbul'daki kuraklığı çizdirdik.

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Dünyanın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Dünyanın ısınmasının insan da dahil pek çok tür açısından yarattığı tehditlerin yanı sıra gelecekte tüm dünya tehdit altında kalabilir.

Sıcaklıklar rekor kırıyor

ABD meteoroloji servisi NCEP verilerine göre, küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece ölçüldüğü 3 Temmuz, en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.

Dünyadaki sıcaklık rekoru 24 saat içinde tazelendi ve 4 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,18 dereceye ulaştı.

Hava sıcaklıkları, insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşmasıyla artarken, bilim insanları, sıcaklıkların gelecek yıllarda rekor üstüne rekor kırmasını ve su kaynaklarının tükeneceğini söylütor.

Yapay zekanın gözünden İstanbul'da kuraklık

Küresel sıcaklıklar rekor kırmaya devam ederken, yapay zekaya 50 yıl sonra İstanbul'daki kuraklığı çizdirdik. İşte İstanbul'un farklı bölgelerindeki kuraklık manzaraları.