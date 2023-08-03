Yapay zekanın insanların elinden alabileceği 10 meslek Goldman Sachs raporuna göre, ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri, dünya çapında 300 milyon tam zamanlı işi etkileyebilir. Peki günümüzde oldukça gelişen yapay zeka nedeniyle hangi meslekler tehdit altında? Bu haberimizde, yapay zekanın insanların elinden alabileceği 10 mesleği inceliyoruz.

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Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale geldi.

Özellikle günümüzde ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, bazı meslekleri de tehdit etmeye başladı.

Goldman Sachs raporuna göre, ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri, dünya çapında 300 milyon tam zamanlı işi etkileyecek. Gelin risk altında olan 10 farklı mesleğe yakından bakalım.

1. Müşteri hizmetleri temsilcileri

Yapay zeka destekli chatbotlar ve sesli yanıtlar, müşteri hizmetleri alanında insanların yerini alabilir. Gelişmiş doğal dil işleme yetenekleri sayesinde, yapay zekalar müşteri sorunlarını çözebilir ve yönlendirebilir.

2. Veri analistleri

Yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları büyük veri kümelerini analiz edebilir, desenleri tanımlayabilir ve tahminlerde bulunabilir. Bu nedenle, bazı temel veri analizi görevleri yapay zekaya devredilebilir.

3. Sürücü ve teslimat görevlileri

Otonom araç teknolojileri, sürücüsüz kamyonlar ve drone teslimatları, taşımacılık ve lojistik sektöründe insan gücüne olan ihtiyacı azaltabilir.

4. Bilgisayar destek uzmanları

Bu alanın 2024 yılına kadar yüzde 12 büyüyeceği tahmin ediliyor, ancak internette talimatlar, adım adım kılavuzlar ve bilgisayar korsanlığı içeren çok fazla içerik varken, şirketlerin yanıt vermek için botlara ve otomasyona daha fazla güvenmeleri şaşırtıcı değil.

5. Banka memurları

Yapay zeka ve otomasyon, bankacılık işlemlerini daha hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirebilir, bu da bazı geleneksel banka memuru görevlerinin azalmasına yol açabilir.

6. Sigorta uzmanları

Yapay zeka, sigorta poliçelerini değerlendirebilir, hasar tespiti yapabilir ve tazminat süreçlerini yönetebilir, bu da bazı sigorta uzmanlarının rollerini etkileyebilir.

7. Muhasebeciler

Yapay zeka tabanlı muhasebe yazılımları, finansal raporlamalar ve vergi beyannameleri gibi muhasebe işlemlerini otomatikleştirebilir.

8. İnşaat işçileri

İnşaat endüstrisinde robotik sistemler, yapay zeka destekli makineler ve 3D baskı teknolojileri, bazı inşaat işçisi rollerinin yerini alabilir veya azaltabilir.

9. Haber muhabirleri

Yapay zeka, otomatik haber yazılımlarıyla basit haberleri hızlı bir şekilde hazırlayabilir ve yayınlayabilir. Spor haberleri, finans haberleri ve hava durumu gibi belirli konularda bu kullanım yaygınlaşabilir.

10. Tarım işçileri

Tarımda robotik sistemler ve drone teknolojileri, tohum ekimi, hasat, sulama ve gübreleme gibi işleri otomatikleştirerek, tarım işçisi ihtiyacını azaltabilir.

Not: Yapay zekanın bu mesleklerdeki etkisi, tamamen ortadan kalkmalarından ziyade, bazı görevlerin otomasyonu ve dönüşümüyle sonuçlanabilir. Bu da yeni mesleklerin doğmasına ve insanların daha fazla yetenek ve uzmanlık gerektiren işlere yönelmelerine neden olabilir.