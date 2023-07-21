AA & Ensonhaber
Ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın, ‘nükleer bombanın babası’ Robert Oppenheimer’ın biyografisini anlattığı yeni filmi, bu sene gösterime girmeden en çok konuşulan filmler arasına girmeyi başardı.
Oppenheimer'in yaşadıkları beyaz perdeye yansıtılırken, "Bombayı icat etmeseydi ne olur" sorusu da akıllara geldi.
Nükleer silahlar olmasaydı, dünya nasıl bir yer olurdu?
Dijital dünyada son zamanların modası haline gelen yapay zekaya bu soru da soruldu.
Yapay zeka, "Atom bombası icat edilmeseydi bugün nasıl bir dünya olurdu?" sorusunu yanıtladı.