Yapay zekaya soruldu: Nükleer silah icat edilmeseydi dünya nasıl bir yer olurdu Atom bombası icat edilmeseydi, nasıl bir dünya olurdu? Savaşlar devam eder miydi? NATO yine kurulur muydu? Tüm bu sorular yapay zeka tarafından yanıtlandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA & Ensonhaber Ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın, ‘nükleer bombanın babası’ Robert Oppenheimer’ın biyografisini anlattığı yeni filmi, bu sene gösterime girmeden en çok konuşulan filmler arasına girmeyi başardı. Oppenheimer'in yaşadıkları beyaz perdeye yansıtılırken, "Bombayı icat etmeseydi ne olur" sorusu da akıllara geldi. Nükleer silahlar olmasaydı, dünya nasıl bir yer olurdu? Dijital dünyada son zamanların modası haline gelen yapay zekaya bu soru da soruldu.

Yapay zeka, "Atom bombası icat edilmeseydi bugün nasıl bir dünya olurdu?" sorusunu yanıtladı.

