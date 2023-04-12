Yapay zekayla geliştirilen 'sanal haber sunucusu' göreve hazır Kuveyt News, yapay zekayla geliştirilen sanal haber sunucusu Fedha’yı tanıttı.

İHA

Son yıllarda gelişen yapay zeka teknolojileri sayesinde birçok şirket, bu alana dev yatırımlar yapmaya çalışıyor ve yapay zekayı kendi işlerinde kullanmaya başlıyor.

Kuveyt Times'ın bir iştiraki olan Kuveyt News, yapay zekayla geliştirilen sanal haber sunucusu Fedha’yı tanıttı.

Sosyal medya hesabı üzerinden tanıtımı yapılan Fedha’nın dış görünüşü; sarı saçlı, renkli gözlü, siyah ceket ve beyaz tişört giyen bir kadın olarak tasvir edildi.

Fedha tanıtım videosunda, "Ben Kuveyt'te Kuveyt News'te yapay zeka ile çalışan ilk sunucu olan Fedha. Ne tür haberleri tercih edersiniz? Fikirlerinizi duyalım." dedi.

Kuveyt News Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Abdullah Boftain yaptığı açıklamada, Fedha'nın Kuveyt aksanına sahip olabileceğini ve çevrimiçi haber bültenlerini okuyabileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Fedha, gümüşe, metale atıfta bulunan popüler, eski bir Kuveyt adıdır. Robotları her zaman gümüş ve metalik renkli olarak hayal ederiz, bu yüzden ikisini birleştirdik. Fedha’nın sarı saçları ve renkli gözleri, ülkenin gurbetçi nüfusunu yansıtıyor.

Fedha yapay zeka ile üretilen ilk haber sunucusu değil, 2018’de Çin devlet haber ajansı, kendi sanal haber spikerini tanıtmıştı.

300 milyon iş etkilenecek

Yatırım bankası Goldman Sachs tarafından geçen ay yayınlanan raporda, yapay zekanın 300 milyon tam zamanlı işin yerini alabileceği belirtilmişti.