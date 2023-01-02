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- Yaptırımlarla boğuşan Yandex'in kurucusu şirketten ayrıldı
Yaptırımlarla boğuşan Yandex'in kurucusu şirketten ayrıldı
- 02.01.2023 - 10:55
- Güncelleme : 02.01.2023 - 10:58
Rusya merkezli popüler arama motoru Yandex, son zamanlarda yeni teknolojilerle karşımıza çıkmıştı.
Kendi akıllı cihazlarını, sürücüsüz otomobillerini ve yemek teslimat hizmetlerini hayata geçiren Rus şirket, şimdilerde sorunlar yaşıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından birçok şirket, Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.
Yandex'in projeleri olumsuz etkilendi
Söz konusu yaptırımlar nedeniyle Yandex’in, bu projeleri geliştirmesi ve sürdürmesi imkansız hâle geldi.
Yandex’in merkezi Amsterdam’da kayıtlı olan ana şirketi, elindeki projeleri satmayı ve Rusya’yla bağlarını koparmayı düşünüyor.
Yandex kurucusu şirketten ayrıldı
Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı, Rusya’nın en büyük internet şirketi Yandex’in kurucusu Arkadiy Voloj, şirketten ayrıldığını duyurdu.
AA'nın haberine göre Voloj, Haziran 2022’de AB tarafından yaptırım listesine alınmasının ardından Yandex genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrılmıştı.
Avrupa’nın ve Rusya’nın en büyük internet şirketlerinden Yandex, Rusya’nın yanı sıra 10 ülkede faaliyet gösteriyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan Rusya Sayıştay Eski Başkanı Aleksey Kudrin ise 5 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Yandex’te danışman olarak çalışmaya başladığını duyurmuştu.