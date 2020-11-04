Yarasalar, avlarının gelecekteki konumunu tespit edebiliyor

ABD'de yürütülen bir çalışmada, yarasaların avlarının nerede olacağını önceden tahmin ettiği ortaya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinden araştırmacılar, koronavirüs nedeniyle sık sık gündeme gelen yarasalar üzerinde yeni bir çalışma yaptı.

Araştırmacılar, laboratuvar ortamında yaptıkları deneylerde yüksek hızlı kamera kullanarak yarasanın böceği nasıl avladığını tespit etti.

KONUMU ÖNCEDEN BİLİYOR

Yapılan araştırmada yarasaların, çıkardıkları sesin yankılarını kullanarak çevrenin 3 boyutlu modelini yarattığı ve bu sayede avlarının gelecekteki konumunu tahmin edebildikleri ortaya çıktı.





Araştırma ekibinden psikoloji profesörü Cynthia Moss, bir tenisçinin topa ne zaman ve nerede vuracağını önceden bilmesi gerektiği gibi, bir yarasanın da avladığı böcekle ne zaman ve nerede temas kuracağını önceden bildiğini belirtti.

Moss, "Böcek uçuyor. Yarasa da uçuyor. Böylesine değişken bir ortamda yarasa, sadece yankılara güvenseydi avını ıskalardı." ifadelerini kullandı.