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    Yarış tutkunları buraya: Forza Horizon 5 çıkış tarihi ve fragmanı

    Microsoft'un çok sevilen yarış oyunu serisi Forza Horizon, beşinci oyunuyla çok yakında PC ve Xbox platformları için çıkış yapacak. İşte Forza Horizon 5 çıkış tarihi ve oyun içi görüntüleri...
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 11:27
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    Yarış tutkunları buraya: Forza Horizon 5 çıkış tarihi ve fragmanı

    Microsoft'un sevilen oyun serisi Forza Horizon, bu sene beşinci oyunuyla geri dönüş yapacak.

    E3 etkinliğinde sahne alan Microsoft, merakla beklenen Forza Horizon 5'in duyurusunu yaptı ve ilk görüntüleri yayınladı.

    Meksika'da geçecek olan Forza Horizon 5, özellikle görsel kalitesiyle şimdiden oyunseverleri etkilemeyi başardı.

    Işın izleme ve yeni teknolojileriyle gelen oyunda, hem araçlar hem de çevre detayları oldukça etkileyici görünüyor.

    Forza Horizon 4 fragmanı - VİDEO

    Yarış tutkunları buraya: Forza Horizon 5 çıkış tarihi ve fragmanı #1

    Fragmana yakından baktığımızda; tropik iklim, yağmur ormanları, Maya Uygarlığı kalıntıları, kum fırtınaları ve volkanik bölgeler gibi birçok farklı mekan bizleri karşılıyor.

    Ayrıca; Mercedes-AMG Project One, Land Rover Defender, Porsche Taycan ve Ford Bronco gibi yeni eklenen araçlar da fragmanda yer alıyor.

    FORZA HORIZON 5 ÇIKIŞ TARİHİ

    İlk günden Xbox Game Pass platformuna da eklenecek Forza Horizon 5,  9 Kasım'da PC, Xbox One ve Xbox Series X|S için yayınlanacak.

    forza horizon 5

    forza horizon 5

    Forza horizon 5

    Forza horizon 5

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