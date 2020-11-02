Yarkovsky Etkisi nedir?

Yarkovsky Etkisi, fotonların göktaşına uyguladığı kuvvet sonucunda onların yavaşlaması veya hızlanmasını sağlayan etkiye denir.

Yarkovsky Etkisi, gün boyu soğurulmuş olan fotonların geri salınmaya başladığı andan itibaren göktaşlarına uyguladığı hızlanma veya yavaşlama kuvvetine deniyor. Gelin bu konuya biraz daha açıklık getirelim.

Bildiğiniz gibi evrendeki göktaşları, tıpkı Dünya ve benzeri gezegenler gibi kendi etraflarında dönüyor. Bu nedenle, tıpkı Dünya'daki gibi göktaşlarında da gece ve gündüz oluşuyor.

Ancak bir göktaşının yıldızına dönük kısmı, yani ışık alan aydınlık kısmı, yıldızdan gelen ve momentum taşıyan fotonlara maruz kalıyor. Gelen fotonların bir kısmı göktaşı tarafından yansıtılırken, bir kısmı da soğuruluyor. Gelen ışığı soğuran göktaşının yüzeyi ise ısınmaya başlıyor.

Ancak göktaşı dönmeye devam ettikçe, bu sefer yavaş yavaş gece olmaya başlıyor ve soğurulan fotonlar bu sefer de göktaşından geri salınıyor. Fotonların bu salınımı, göktaşına kuvvet uygulayarak, göktaşını yavaşlatıyor veya hızlandırıyor. (Göktaşının dönüş yönüne göre kuvvet değişiyor.) İşte bu duruma Yarkovsky Etkisi deniyor.

Yarkovsky etkisi, boş zamanlarında Rusya'da bilimsel sorunlar üzerinde çalışan Polonyalı inşaat mühendisi Ivan Osipovich Yarkovsky tarafından keşfedildi.

1900'lü yılların başlarında bilimsel bir yazı kaleme alan Yarkovsky, uzaydaki nesnelerin ısınması nedeniyle bir kuvvete maruz kaldığından ilk defa bahsetti.