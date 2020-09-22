Yaşam belirtisi gösteren Venüs, uzay yarışını kızıştırdı

Venüs'te yaşam belirtisinin ipuçlarını veren fosfin gazının bulunmasının ardından birçok uzay şirketi, gezegeni keşfe çıkmak için harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde yeni buluşlarını açıklayan bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında “fosfin” adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini açıklamıştı.

Bilim insanları, fosfini ilk olarak Hawaii'de bulunan James Clerk Maxwell Teleskopu sayesinde tespit ettiklerini ve Şili'de yer alan Atacama (ALMA) teleskop dizisini kullanarak bunu doğruladıklarını belirtmişti.

UZAY ŞİRKETLERİ HAREKETE GEÇTİ

Venüs'te yaşam belirtilerine rastlanması birçok uzay şirketinin ilgisini çekti. Örneğin NASA, halihazırda iki farklı Venüs göreviyle ilerlemeyi düşünüyordu.

Ancak söz konusu keşfin ardından Venüs görevlerinin hedefini değiştirecek NASA, bu görevleri gezegende fosfin ve yabancı yaşam belirtisi aramak için kullanacak.

RUSYA DA VENÜS'LE İLGİLENİYOR

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) da Venüs'le çok yakından ilgilenmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Roscosmos başkanı Dmitriy Rogozin, Venüs'e sahip çıkarak onu bir Rus gezegeni olarak tanımlamıştı.

Rogozin ayrıca, gezegende incelemeler yapmak için ulusal bir proje başlatılacaklarını belirtmişti.



Ancak ABD ve Rusya dışında Venüs'le ilgilenen başkaları da var. Gelişmenin duyulmasından sonra Rus yatırımcı Yuri Milner'ın desteklediği Breakthrough Initiatives adlı özel bir kuruluş, kısa vadeli bir Venüs keşif görevini gerçekleştirmenin yollarını araştırmak için en iyi bilim insanlarından oluşan bir ekip oluşturduklarını açıkladı.





FOSFİN BULUNMASI YAŞAMA İŞARET Mİ?

Araştırmacılar, Venüs atmosferinde bulunan fosfinin yalnızca canlılar tarafından oluşturulabileceğini söylüyor.

Ancak bazı bilim insanları, bu hipotezi sorgulayarak söz konusu gazın henüz açıklanamayan atmosferik ve jeolojik süreçlerden kaynaklanabileceğini ifade ediyor.