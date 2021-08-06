Yaşam ihtimali olan gezegen keşfedildi

Bilim insanları, L 98-59 gezegen sistemi içerisinde yer alan ve yaşam olma ihtimali olan bir gezegen tespit etti.

Dünya dışı başka bir gezegende yaşam olup olmadığı, yıllardır bilim insanları tarafından merak ediliyor.

Uzaya gönderilen bazı araçlar ve dev teleskoplar ise yaşam olup olmadığını öğrenmek için gezegenleri inceliyor.

Avrupa Güney Gözlemevi’nin Şili’deki teleskopunu kullanan gök bilimciler, Güneş sistemimize benzer özellikler taşıyan L 98-59 gezegen sistemi içerisinde bulunan, ‘yaşanılabilir bir bölgede’ yeni bir gezegen keşfetti.

DÜNYA'YA BENZİYOR

Yüzeyinde sıvı su bulunma ihtimali olan yeni gezegen, aynı zamanda iklimsel olarak da Dünya’ya benzer özellikler taşıyor.

Araştırma ekibi, yakında çıkacak olan NASA/ESA/CSA ile sistemi incelemeye devam etmeyi umuyor. James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Şili Atacama Çölü'nde yapım aşamasında olan ve 2027'de gözlemlere başlayacak olan Aşırı Büyük Teleskop (ELT) da bu gezegenleri araştırmada büyük öneme sahip olacak.