Yaşama elverişli iki yeni öte gezegen keşfedildi

Gök bilimciler, yaşama elverişli olduğu düşünülen iki yeni öte gezegen keşfettiklerini açıkladı.

Araştırmacılar, çeşitli yöntemler kullanarak şimdiye kadar birçok öte gezegen keşfetti. Ancak keşfedilen öte gezegenlerin yaşama elverişli olma ihtimalinin bulunması, keşfin önemini daha da artırıyor.

Almanya’daki Göttingen Üniversitesi’nde görevli gök bilimciler, Güneş sisteminin dışındaki gezegenlerin tespit edilebilmesini sağlayan Doppler spektroskopisi yöntemiyle iki öte gezegen keşfetti.

YAŞAMA ELVERİŞLİ OLABİLİRLER

Yeni keşfedilen Gliese 887b ve Gliese 887c, Dünya'dan daha büyük ve kayalık gezegenler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak her iki gezegendeki sıcaklığın 70 derece civarında olması, suyun bulunma ihtimalini de artırıyor.





Gliese 887b’nin yörünge etrafında turunu tamamlaması 9,3 Dünya günü sürerken, 887c ise 21,8 Dünya gününde bir yılını tamamlıyor.

Bilim insanları çeşitli yöntemler kullanarak, tespit edilen 2 öte gezegeni incelemeye devam ediyor.