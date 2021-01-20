Yaşamış en büyük kara hayvanının fosilleri bulundu

Araştırmacılar, Arjantin'de keşfedilen 98 milyon yıl öncesine ait fosilleşmiş dinozor kemiklerinin, şimdiye dek yaşamış en büyük kara hayvanına ait olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, Arjantin'de keşfedilen 98 milyon yıl öncesine ait fosilleşmiş dinozor kemiklerinin, şimdiye dek yaşamış en büyük kara hayvanına ait olabileceğini iddia etti.

Neuquen eyaletinde kazı yapan paleontologlar, bu yaratığın kuyruğuna ve kalçasındaki pelvis bölgesine ait 24 omur keşfetmişti. Kemikleri inceleyen araştırmacılar, bu fosillerin bir Titanozor türüne ait olabileceğini belirtti.

İnanılmaz büyüklükleri, uzun bacakları, boyunları ve kuyruklarıyla bilinen Sauropod adlı dinozor grubuna ait olan titanozorlarların, şimdiye dek yaşamış en büyük kara hayvanı olduğuna inanılıyor.

FOSİLLER İYİ DURUMDA DEĞİL

Araştırmacılar söz konusu fosillerin pek iyi durumda olmadığını söyledi. Fosillerin henüz yeni bir türe ait olduğu doğrulanmadı, ancak bilinen diğer Sauropod dinozorlarının kalıntılarla eşleşmediği, aralarında açık farklar bulunduğu ifade edildi.

Bununla birlikte, 24 omur birbiriyle büyük ölçüde bağlantılı. Bilim insanları, bu yüzden kazının ilerleyen safhalarında iskeletin daha büyük kısmının bulunabileceğini düşünüyor.