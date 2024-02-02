Yaşlılar için satın alınabilecek en iyi 10 cep telefonu Yaşlı bireylerin satın alabileceği en iyi 10 telefon modelini listeledik. Listemizde ihtiyaca göre hem tuşlu hem de dokunmatik modeller var.

ensonhaber.com

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte yaşlı bireyler, akıllı telefonları günlük yaşamlarında daha fazla kullanmaya başladı.

Teknoloji sürekli olarak gelişiyor ve genç nesil bile bu hızı bazen takip etmekte zorlanabiliyor.

Bu durum, yaşça daha büyük olan bireylerin günümüz teknolojisine tam anlamıyla ayak uyduramadığını gösteriyor.

Biz de yaşlılar için satın alınabilecek en iyi 10 cep telefonu modelini listeledik. Listemizde hem dokunmatik hem de tuşlu telefonlar var.

1. Samsung S5610

Samsung S5610 modeli, satın alabileceğiniz en iyi tuşlu telefonlardan bir tanesi. 2.4 inçlik bir ekrana sahip olan telefonda 109 MB depolama alanı yer alıyor.

Ayrıca, telefonun arka kısmında 5MP'lik bir kamera da mevcut. 1000 mAh bataryaya sahip olan S5610 modeli, aynı zamanda 3G teknolojisini de destekliyor.

Telefonun Türkiye fiyatı ise yaklaşık 999 TL.

2. TCL 20E

6.52 inç ekran boyutuna sahip TCL 20E, özellikle büyük ekranlı bir telefon isteyen büyüklerimizin tercihi olabilir.

32 inç depolama alanına sahip telefonda, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı yer alıyor.

Telefonun arka kısmında 13MP + 2MP + 2MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu var.

TCL 20E'nin Türkiye fiyatı 3 bin TL civarında seyrediyor.

3. Nokia 6310 (2021)

Yeni Nokia 6310, tasarım olarak 2001 yılında çıkış yapan orijinal modelden ilham alsa da bazı modern dokunuşlar içeriyor. Altı satırlı tek renkli ekran, yerini daha büyük 2.8 inç renkli ekrana bıraktı.

Telefon Unisoc 6531F işlemci, 16 MB RAM ve 8 MB depolama alanı ile geliyor. Nokia 6310'ün arka tarafında 0.3 megapiksel çözünürlüğe sahip tek bir kamera ve LED flaş bulunuyor.

Nokia 6310, ülkemizde 910 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

4. Xiaomi Redmi 8A

Xiaomi Redmi 8A, dokunmatik telefon deneyiminin yanı sıra güncel teknolojileri de uygun fiyata sunuyor.

Xiaomi Redmi 8A; 6,22 inç geniş ekranı, 5.000 mAh'lik bataryası, 12 MP arka ve 8 MP ön kameraları gibi özellikleriyle tercih edilebilir.

Xiaomi Redmi 8A'nın 32 GB depolamalı modeli 4 bin TL'den başlıyor.

5.Alcatel 2057D

Hem kapalı hem de tuşlu bir telefon arayan yaşlılarımıza Alcatel 2057D modelini önerebiliriz.

2,4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan telefon, MediaTek MT6261D işlemcisinden güç alıyor. Ayrıca, telefonun arkasında 0,3 MP'lik tek bir kamera da yer alıyor.

Alcatel 2057D, ülkemizde 1500 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

6. Hiking A1

Daha büyük ekranlı ve uzun şarj ömürlü telefon isteyenler için Hiking A1 modelini önerebiliriz.

5 inç ekran boyutuna sahip telefonda 1800 mAh batarya bulunuyor. Telefonun arka kısmında 5MP, ön kısmında ise 2MP kameralar yer alıyor.

Hıking A1'in güncel Türkiye fiyatı ise 1600 TL.

7. Redmi 9T

Ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde eden Redmi, uygun fiyatlı modelleriyle dikkat çekiyor. Daha üst seviye bir telefon isteyenlerin yardımına Redmi 9T koşuyor.

6,53 inç ekrana sahip Redmi 9T, gücünü Snapdragon 662 işlemcisinden alıyor. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun arka kısmında 48MP + 2MP + 2MP + 2MP olmak üzere dört kamera yer alıyor. Ön kısımda ise 8MP'lik tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

Redmi 9T'yi satın almak isteyenler 5 bin TL'yi gözden çıkarmak zorunda.

8. POCO C40

Türkiye’de üretilen ilk POCO telefon olan POCO C40, Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor.

Telefonda 720p çözünürlüklü 6,71 inç IPS LCD ekran bulunuyor.

Gövdesi toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olan telefon, JLQ JR510 işlemcisinden güç alıyor.

13 megapiksellik geniş açı kamerayı bünyesinde barındıran telefonda 2 megapiksellik derinlik kamerası da var.

Parmak izi sensörüne de sahip POCO C40, ülkemizde 4 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

9. Samsung B350E

Samsung B350E, uzun konuşma süresi sunan, geniş tuş takımı ve net ekranıyla öne çıkan bir tuşlu telefon.

Temel özelliklere sahip olmasının yanı sıra, telefonda FM radyo ve MP3 çalar gibi özellikler de var.

2,4 inçlik ekran boyutuna sahip olan B350E, 32MP depolama alanına sahip ve arka kısmında 2MP'lik tek bir kamera barındırıyor.

Samsung B350E, ülkemizde yaklaşık 800 TL'ye alıcı buluyor.

10. Samsung Galaxy J5

Gücünü 1.6 GHz hızında çalışan Exynos 7870 işlemciden ve Mali-T830MP2 grafik biriminden alan Samsung Galaxy J5, 5.2 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel çözünürlük sunan Super AMOLED ekrana sahip.

Qualcomm Snapdragon 410 işlemcisinden güç alan telefonun arka kısmında 13MP, ön kısmında ise 5MP kamera yer alıyor.

2600 mAh bataryasıyla dikkat çeken telefon, ülkemizde 2 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.